De mens voert oorlog, stookt kolen en geniet thuis van spectaculair smeltende poolkappen in 4K Ultra HD

Een verdwaalde orka stierf op een Zeeuws strand. In de blockbusterserie Frozen Planet II raken meer dieren de weg kwijt. Hoe zou dat komen?

Er stond een fotograaf met een enorme telelens aan de overkant van de gracht. Hij keek bij mij naar binnen terwijl ik zat te schrijven. Knip, ik heb je! Er zijn grenzen, dit ging verder dan de vorige inbreuk op mijn privacy. Ik stond een paar jaar als een geest achter het raam op Google Street View. Ze hadden me onherkenbaar wazig gemaakt om de privacywetgeving en het portretrecht niet te schenden. Ik kon beweren dat ik in een authentiek spookhuis woonde en had daar vrede mee. Maar een telelens?

Een dag later stond die vent er weer met dat kanon. Hij had versterking meegebracht. Nu waren er drie telelenzen op mijn huis gericht. In het weekend daarna wemelde de kade aan de overkant van de pottenkijkers. Ik telde een dik dozijn met telelenzen, anderen hadden verrekijkers. Die konden onmogelijk voor mij gekomen zijn. Zou het pand dat voor een miljoen op Funda stond aan Carice van Houten en Guy Pearce verkocht zijn?

Mijn buurman had de invasie inmiddels ook ontdekt en besloot de telelensmannen om een verklaring te vragen. Hij was zeer in zijn nopjes met de uitkomst. Carice en haar Guy hadden er niets mee te maken. Het ging om de kleine burgemeester! Die was al dertig jaar niet meer in deze contreien gespot. De vogel was helemaal vanuit Groenland naar onze kade gevlogen om hier te overwinteren. De buurman wist er alles van: hij is een meeuwenman. Als kraaienman moest ik de boeken erop naslaan. Er was geen twijfel mogelijk, we hadden bijzonder gezelschap gekregen.

Breken met oude patronen

Er kwamen meer opmerkelijke gasten op de meeuw af. Het dier werd voor mijn deur met lokaas en een net door ornithologen gevangen. Gewogen, opgemeten en geringd kreeg de kleine burgemeester de vrijheid terug. In de winters die volgden dook de vogel soms aan de kade op, aldus de buurman. De telelensmannen keerden niet meer in groten getale terug. Zij zullen inmiddels wel meer bijzondere gasten hebben vastgelegd: door de gevolgen van de klimaatverandering breken trekvogels met hun oude patronen.

Dat doe ik juist niet, want de natuur op mijn vaste wandelroute is geen twee dagen hetzelfde. Een recente omikronbesmetting was pijnlijk en vermoeiend, maar toen de luchtwegen weer helemaal open waren rook de herfst onder de eiken en tussen de paddenstoelen aardser dan ooit. Het stemde euforisch. Gaaien vlogen af en aan om hun wintervoorraden met eikels te vullen en de kraaien riepen dat er een roofvogel in de buurt was. De havik werd met ware doodsverachting door een forse kraai verdreven. Meestal loopt dat goed af, maar een oude bekende werd onthoofd toen hij twee haviken uit zijn territorium wilde verdrijven.

In het tweede seizoen van de geweldige BBC-serie Frozen Planet legt David Attenborough uit hoe tijgers en luipaarden in de bevroren wouden van Siberië kraaien gebruiken om aas te lokaliseren. De filmploeg van de blockbusterserie maakt dat samenspel tussen twee rivaliserende roofdieren en een zwerm kraaien knap inzichtelijk. Attenborough meldt dat er nog vijfhonderd Siberische tijgers in leven zijn.

De mens markeert niets

Aan de poolkappen gaat het hard met dieren die hun habitat ingrijpend zien veranderen. Wij kunnen denken aan een dijkverhoging om het smeltwater buiten de polder te houden, maar alles hangt met elkaar samen. De kleine burgemeester kan bijvoorbeeld in Friesland bij een vogelgriepfarm een graantje meepikken voor hij terug naar Groenland vliegt om daar een dodelijk virus te verspreiden. Europa kampt al anderhalf jaar met de grootste vogelgriepepidemie uit de geschiedenis. In het voorjaar werd het virus voor het eerst in dode Amerikaanse adelaars aangetroffen.

Geen paniek: de mens mankeert niets. Hij voert oorlog, stookt nog even kolen en olie en geniet thuis op de bank van de spectaculair smeltende poolkappen in 4K Ultra HD. Wat zal het WK voetbal zonder mensenrechten er straks schitterend uitzien!

Vergeef mijn cynisme, het is ingegeven door nieuwsconsumptie. De stadsnatuur houdt me op de been, dus ik begrijp goed waarom Rotterdam nu ook een eigen natuurdocumentaire heeft. Na het Amsterdam van De Wilde Stad toont Wild Port of Europe de levende haven in de grote havenstad. Het is mogelijk dat de kraaien daarin over het hoofd worden gezien. Maar ik denk soms nog terug aan mijn onthoofde vriend. Niet aan zijn koploze kadaver maar aan de jaren daarvoor. Het was een aardig dier met een markante linkervleugel die een beetje uit het lood hing. Op een dag zag hij een havikkoppel in zijn luchtruim en koos hij voor de aanval. En dat was dat.

Wild Port of Europe draait in City, Filmhallen en Tuschinski. De natuur is overal en altijd open.