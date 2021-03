De Meilandjes willen niet meer, lijkt het wel

Chateau Meiland. Beeld -

Het is met pijn in het hart, maar het moet. Lips stopt met de Meilandjes. Mij niet bellen, zou Martien zeggen. Mij niet langer lastigvallen, zegt Lips.

Wat begon als verfrissende larger than life televisie, volslagen over the top maar gek genoeg toch geloofwaardig, lijkt te zijn verworden tot bezigheidstherapie voor een familie die het van gekkigheid ook niet meer weet.

Het verhaal is bekend: Martien en Erica waren het middelpunt in een legendarische aflevering van Ik vertrek in 2007, waarna zij in 2019 voor de tweede keer afreisden naar Frankrijk en daarvan realitysoap Chateau Meiland maakten. Hysterische televisie met een leuk Frans deuntje. Martien was de ster, oeverloos kon Lips kijken hoe hij een bed opmaakte of omstandig uitlegde hoe je een stofzuiger bedient.

Het chateau werd vervangen door een boerderette in de Achterhoek en langzaam sijpelde de kracht uit de serie weg. Er wordt alleen nog maar genavelstaard. Erica zit de godganse dag dingen te doen achter een computer en Martien, die tussen de opnames door vast van de ene dikbetaalde schnabbel naar de andere jeremieert, hobbelt eromheen. Voor de deur staan inmiddels zes dikke auto’s.

Het bewijst dat je mensen op televisie wel iets te doen moet geven om het interessant te houden. Maar ze willen niet meer, lijkt het wel. Ze kopen dure huizen, of doen een poging daartoe. En tussendoor acteren ze dat ze naar de markt gaan of dat ze appeltaart bakken. Huppetee, weer tien minuten televisie. Er worden zoveel toneelstukjes opgevoerd dat de regie het soms ook niet meer snapt en onlogisch saaie scènes achter elkaar plakt. Of het interesseert ze geen bal, dat kan ook.

Uitmelken heet dat. Ach, wat is het jammer dat het niks meer is.

