De Media Inside Oudejaarsshow maakte alle andere jaaroverzichten overbodig

Trouwe vriendinnen van Media Inside Britt Dekker en Emma Wortelboer zijn zelden op een voor de hand liggende mening te betrappen. Beeld NPO

Het was het jaar van heel veel zaken, maar zeker ook het jaar van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. Ze hadden met Weer een dag een succesvolle bijna dagelijkse podcast, ze kwamen met een nieuw seizoen van Media Inside – nu ook live, en ze waren op tweede kerstdag te zien met hun theaterprogramma De Pannekoekencaravan, een even succesvolle als statische vertelling van een zeldzaam mislukte onderneming. En dan luidden ze op 30 december ook nog een nieuwe traditie in: De Media Inside Oudejaarsshow.

Bij gebrek aan Promenade was dit met stip het leukste jaaroverzicht van een jaar dat verre van leuk was. Ze hadden dan ook als tafelgasten trouwe vriendinnen van het programma: Britt Dekker en Emma Wortelboer, twee vrouwen die zelden op een voor de hand liggende mening te betrappen zijn.

Zo vergeleek paardenmeisje Britt Dekker – in haar favoriete rode talkshowtrui – het programma HLF8 na het vertrek van Johnny de Mol met een dood paard ‘en een dood paard kan je niet opzadelen’. En Emma Wortelboer – in een truitje met zoveel gaten dat de regie een glas voor de spannendste delen had gezet – berispte gastheer Marcel van Roosmalen doodleuk over zijn presentatie van het onderdeel Het briefje van Marcel: “Iets meer sjeu de volgende keer.”

Tussen alle vileine opmerkingen door werd ‘Het jaar van de vallende sterren’ deskundig gefileerd, van de van hun voetstuk vallende BN’ers tot compleet infantiele shows als de ballonnenshow Blow Up. De onofficiële roast van Omroep Maxbaas Jan Slagter, een geliefd doelwit van Groenteman en Van Roosmalen, smaakte Lips iets te veel naar een persoonlijke afrekening, maar verder maakte de Media Inside Oudejaarsshow alle andere jaaroverzichten overbodig.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.