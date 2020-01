De Mart Smeets van de grachtengordel keert ­terug naar de Akbarstraat

Terug naar de Akbarstraat, NPO 2

Felix Rottenberg was weer op de buis. Altijd fijn: Rottenberg is een beetje de Mart Smeets van de grachtengordel: pedant, dominant en volgens velen bloedirritant, maar als deze mannen beginnen te oreren luistert Lips met bovengemiddelde interesse, omdat ze altijd iets zinnigs te melden hebben.



In 2002, het jaar van Pim Fortuyn en het jaar dat het ­integratiedebat ontplofte, maakte Rottenberg een veelbesproken documentaire over de Akbarstraat in Amsterdam-West. De Kolenkitbuurt gold als de grootste probleemwijk van Nederland, waar nauwelijks nog autoch­tone Nederlanders woonden. Hoe zou het er nu zijn, en hoe gaat het met de mensen die hij toen portretteerde, vraagt Rottenberg zich af in het tweeluik Terug naar de Akbarstraat dat woensdag en donderdag werd uitgezonden.

Die vragen lieten zich niet gemakkelijk beantwoorden. Ja, er is flink geïnvesteerd in de buurt, waardoor het er een stuk vrolijker uitziet. En Emre, Habil en Saïd, drie in 2002 geportretteerde jongetjes, hebben allemaal goede banen. Maar van een buurt waarin bevolkingsgroepen met in plaats van naast elkaar leven, is niet echt sprake.

Cultureel antropoloog Sinan Çankaya houdt Rottenberg een spiegel voor. Projecteerde die in 2002 de sociaal-­economische problemen niet ten onrechte op bevolkingsgroepen? En die integratie, wanneer is die afgerond? ­“Integratie heeft geen eindstation,” zegt Çankaya.

Tegelijkertijd laten de verhalen van de Turkse en Marokkaanse Kolenkitters zien hoe lastig het is voor iemand die uit een collectieve cultuur komt zich te redden in het individualistische Nederland. “Ik gun mijn kinderen dat zij opgroeien in een gemengdere wijk dan waar ik ben opgegroeid,” zegt een van de jongens.

Aan Rottenberg de ­opdracht om rond 2035 weer terug te gaan naar de Akbarstraat om te zien of die wens is uitgekomen.

