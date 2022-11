De mantelzorgers doen het op oerkracht en diepgewortelde compassie, maar hoe houden ze het vol?

Marloes (links) en Marleen in de eerste aflevering van de documentaire Kanaal Sociaal. Beeld Kanaal Sociaal

Lips was er stil van, de eerste aflevering van Kanaal Sociaal, een zesdelige documentaireserie over mantelzorg. Die cijfers, ten eerste: in Nederland zijn er minstens vijf miljoen mantelzorgers en dat worden er alleen maar meer. Maar toen de praktijk. Regisseurs Nelleke Koop en Stephane Kaas volgden ruim een jaar lang zes Deventerse levens waarin de mantelzorger onmisbaar is. Die zorg ging op oerkracht en diepgewortelde compassie, zag Lips, maar zelfs dan bleef bij elk van de gevallen de vraag overeind: hoe houden ze dit vol? Het wegcijferen, het opgeven van het eigen leven om het helemaal in dienst te kunnen stellen van een dierbare.

Marloes en Marleen bijvoorbeeld, Loesje en Leentje noemden ze zichzelf. Ze waren al een stel voordat Marleen na een operatie niet meer kon lopen en de liefde bleef, maar de zorg kwam erbij. Marleen die bij de fysiotherapeut – waar ze waren voor Marloes – voorzichtig vroeg hoe ze toch aan die pijn van haar nek tot aan haar onderrug zou komen. Dag in dag uit een zware rolstoel voortduwen, zou dat het zijn? Nou ja, hoorde Lips haar zeggen, en ze dacht alweer aan Marloes. Mantelzorg als levenshouding, zo leek het.

Lips zag een boerderijleven met een meervoudig gehandicapte zoon, waar ze het net draaiende wisten te houden, totdat vader in het ziekenhuis belandde. Lips zag een man met een progressieve spierziekte die steeds minder kon, net als zijn vrouw die het aan haar hart had. Elkaars mantelzorger waren ze geworden. Het is liefde, dacht Lips, maar van de wrangste soort.

Altijd blijven lachen, dat was het motto van Loesje en Leentje. Twaalf jaar samen, uit eten in hun lievelingsrestaurant – redelijk rolstoelvriendelijk. Marleen, glas omhoog: “Óp mij.” Ja, dacht Lips. Op jou.

