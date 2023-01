De man wilde wel meewerken aan een dna-test op televisie

Pascal uit 'DNA Onbekend' groeide op bij zijn opa en oma, omdat zijn moeder nog maar 17 was toen hij werd geboren. Beeld AVROTROS/NPO

Woensdagavond zat Lips klaar voor een lekker potje roeren in diepe intimiteit: wie is mijn vader? Het was het achtste seizoen alweer van DNA Onbekend, het programma dat zoekt naar familie voor mensen die zelf in de loop der tijd het spoor bijster zijn geraakt. Met, na Caroline Tensen en Dionne Stax, een nieuwe presentator: Marlijn Weerdenburg. Lips kent haar wel van het programma Moltalk, waar babbelen tot kunst is verheven.

In beeld zagen we voormalig militair Pascal in de weer met een paar klankschalen. Een man die op zoek was naar zichzelf, zoveel was duidelijk. Pascal, inmiddels zelf vader, had PTSS opgelopen in een ver land, waar het oorlog was. Daarna was hij gescheiden, dat kon er ook nog wel bij.

Pascal groeide op bij zijn opa en oma, omdat zijn moeder nog maar 17 was toen hij werd geboren. Ooit vertelde ze hem wie zijn vader was, maar pogingen om contact te krijgen met de man mislukten telkens weer. Hij ontkende domweg de vader te zijn. Of kon het zich in elk geval niet voorstellen.

Tot Weerdenburgs verrassing, en niet alleen die van haar, wilde de man wel meewerken aan een dna-test op televisie om voor eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen. Met goed gevoel voor drama werd De Envelop open gemaakt: was hij het of was hij het niet? Hij was het. De tranen mochten komen. En dat deden ze.

Bij Lips bleef vooral de vraag hangen die werd gesteld vóórdat de opluchting bij Pascal zijn intrede deed. Wat nu als het hem niet was? Dan, zei Pascal monter, wordt het tijd dat ik een goed gesprek met mijn moeder ga voeren. Lips viel bijkans van de bank. Was het daar niet allang tijd voor geweest, maar dan zonder de camera’s van de nieuwe presentator Marlijn Weerdenburg erbij?

