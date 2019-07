De man die na Bhagwan kwam verwekte 24 ‘goddelijke kinderen’

De zesdelige Netflixdocumentaire Wild Wild Country was vorig jaar een onthutsende reconstructie over de manier waarop de Bhagwansekte begin jaren tachtig neerstreek in Oregon, VS. Vier jaar later was de oranje droom vervlogen door een reeks schandalen.

Rond die tijd riep in Texas een andere goeroe zich uit tot de nieuwe messias: David Koresh. Deze geflipte rockmuzikant woonde in zijn auto toen hij een visioen van God kreeg. Hij sloot zich aan bij de Branch Davidians-­sekte en nam door zijn charismatische optreden al snel de leiding van de sekte over. De vorige sekteleider werd doodleuk uit een rijdende auto gegooid.

De tweedelige BBC-documentaire Waco: Madman or Messiah, waarvan dinsdagavond het eerste deel werd uitgezonden en woensdagavond het tweede deel volgt, opent meteen met de dramatische afloop in 1993: na een 51 dagen durende belegering door de FBI van de zwaarbewapende sekteleden brandde de commune af. Er vielen 82 doden, onder wie 23 kinderen. Minstens zo dramatisch is hoe in de jaren ervoor de sekteleden Koresh blind bleven volgen, ook toen hij alle huwelijken ongeldig verklaarde en vervolgens met alle vrouwen én meisjes uit de sekte seks had om zo ‘goddelijke kinderen’ te verwekken – 24 in totaal.

Al even verbijsterend is dat het merendeel van de negen sekteleden die de brand overleefden, eigenlijk nog steeds geloven dat Koresh de nieuwe messias was. “Want net als Jezus overleed David toen hij 33 was,” voert een van de ­gelovigen als bewijs aan. Een ander zegt over Koresh’ ­charisma: “Hij kon zeggen dat het gras blauw was en je ­geloofde hem.”

Lips zag op het archiefmateriaal van Koresh vooral een warrige maniak met een Ad Visserbril. En een hoop goedgelovige Amerikanen voor wie het gras blauw was.

reageren? hanlips@parool.nl