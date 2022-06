De lol van Expeditie Robinson is het grootst als de kandidaten het uitgeputst zijn

In de eerste klas, tijdens een bezoek aan de dierentuin in Emmen, kreeg ze voor het eerst de kans om een slang vast te houden. Op de reptielenafdeling zag ze dat een groepje kinderen van een andere school een koningspython mocht vasthouden. Ze wachtte tot de kinderen weer doorliepen en vloog op de verzorger af, of ze alstublieft ook even mocht.

Mocht niet want ze zat niet op de school die de extra excursie had geboekt.

Mocht toch want haar overredingskracht was groot.

Sterrin Smalbrugge (1993) heeft van jongs af aan een passie voor reptielen – en dat had me hoegenaamd geen fluit uitgemaakt als ik haar niet had gekend als Sterrin uit Expeditie Robinson. Ik volg de expedities met mijn dochter. En de lol is het grootst als de kandidaten op hun eilanden het uitgemergeldst en uitgeputst zijn en dan wéér met lede ogen moeten aanzien hoe de dagwinnaar met een schaal vol heerlijkheden naar een zacht bedje op Winnaarseiland vertrekt.

Die kandidaten zeggen mij bij aanvang vaak niks, Sterrin who? Maar door de weken van ontberingen en beproevingen heen leer je ze kennen en dénk je ze soms ook te kennen. Op het boekenbal dit jaar overkwam het me dat ik Thomas Dekker, de oud-wielrenner over wie boekjes open zijn gedaan, ongehoord familiair aansprak over de manier waarop hij – die week op televisie te zien – slinks was weggestemd. (Hij vond mijn actie niet erg, geloof ik, de wond was nog niet helemaal geheeld dus het was ook een beetje gratis therapie.)

Sterrin Smalbrugge, ecologe en herpetologe, cum laude afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit, zat in seizoen 2021. Hoewel zich liever onder dieren dan mensen begeeft, ontdekte ze op de Kroatische eilanden waar werd gefilmd toch ook de Mensch in de mens. Op Tweede Kans Eiland ging ze op reptielenexcursie met oud-rugbyprof JayJay Boske. Ze vergaf hem dat hij eerder een slang gedood en geserveerd had. De chemie was groot en kijkers suggereerden een spin-off voor de twee.

Die kwam er niet, maar nu is er wel Het fascinerende leven van reptielen van Sterrin Smalbrugge (Fontaine Uitgevers). Over slangenbaby’s die nog in het ei met hun hartslag met elkaar communiceren, gekko’s die planten bestuiven en hagedissen die voor medicijnen tegen diabetes type 2 zorgen.

Mij heeft ze, Sterrin. Wel jammer dat expeditiegenoot René van Meurs, cabaretier, vorige week in deze krant de magie van Robinson ondermijnde. Er was heel lang niet gegeten, vertelde hij, daarom had de productie een plek aangewezen. “Toen vonden we een prei met het groen er al afgeknipt.”

Een hele prei, godbetert.

