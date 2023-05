De levensmissie van Ton Meijer? Liefde voor opera overbrengen op een jonge generatie

Operazangeres Liza Lozica, acteur Ton Meijer, zanger Makudu Senaoana en sopraan Marijje van Stralen in Be Opera XL. Beeld Kim Krijnen

In Tuindorp Oostzaan was het in de jaren zestig niet de bedoeling dat je van opera hield. Natuurlijk niet. Je had voetbal, je had misschien de fanfare, maar opera, nee, wie luisterde daar nou naar? Als zoon van de lokale banketbakker, met een zaak aan het Zonneplein, was Ton Meijer (64) dus een buitenbeentje. Want hij hield van opera. Van zijn vingertoppen tot zijn tenen.

Het was eigenlijk ook niet de bedoeling dat hij opera zou kennen. Bij toeval bouwde hij een keer een hut op zolder en vond hij een langspeelplaat. (In de voorstelling legt hij uit wat een plaat is: ‘Groter dan een cd, een soort Spotify, maar dan van plastic.’) Op die plaat hoorde hij opera, Nabucco van Verdi. Hij was op slag verliefd.

“Ik hoorde er niet bij,” vertelt Meijer nu, tussen het repeteren door voor Be Opera XL, de kindervoorstelling over het muziekgenre die hij samen met De Nationale Opera heeft ontwikkeld. “Ik was niet goed in gym, ik was homo, ik werd gepest.” Maar opera, dat ‘correspondeerde helemaal’ met zijn emoties. Urenlang zat hij daar op zolder, hij schreef er gedichten. Met de deur dicht en een breinaald in de hand stond hij opera’s te dirigeren.

Een plan om een opera op te voeren op school liep uit op een fiasco. Hij las een gedicht voor, zijn ‘aartsvijand' verscheurde het, en het leek over en uit met zijn lyrische liefde.

Uitkijkend op het Zonnehuis

Natuurlijk is zo’n verhaal al operatesk op zichzelf. En Meijer, die aan het repeteren is in een van de kelderstudio’s in Nationale Opera & Ballet, weet dat als geen ander. Hij tourt al een tijd met deze voorstelling, meestal in kleine bezetting. Met alleen sopraan (en basisschooldocent) Marijje van Stralen en een pianist gaat hij langs theaters en scholen in Nederland en het buitenland.

Op een laagdrempelige, persoonlijke manier maakt hij jeugdvoorstellingen over opera, waarbij hij de muziek van een beroemde componist introduceert. Hij maakte met Van Stralen Be Mozart en Be Bach en is onlangs gevraagd een Be Mattheus te maken voor het Concertgebouw.

Deze Be Opera is zijn meest persoonlijke tot nu toe, én wordt XL uitgevoerd in samenwerking met een kleine bezetting van het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO). Operazangers Makudu Senaoana en Liza Lozica zingen mee.

Dit jaar is er ook nog een extra dramatische component: de voorstellingen zijn in het Zonnehuis, aan datzelfde Zonneplein in Tuindorp Oostzaan waar de banketbakkerij van zijn ouders stond.

Carmen en Die Zauberflöte

In de repetitiezaal spelen de elf orkestleden van het NedPhO stukjes Carmen van Bizet, ze geven een glimp van Nabucco, van La Bohème van Puccini, een stukje Pa pa pa pa Papageno uit Die Zauberflöte van Mozart. Het gaat allemaal even vrolijk en geestig.

Meijer speelt dat jongetje van twaalf dat met een breinaald de boel dirigeert, dat jongetje dat hij zelf was. Hij droomt van een opera opvoeren, terwijl hij al is afgewezen voor een rol in de schoolmusical. Hij vertelt dat hij bang is om uitgelachen te worden.

“Maar als de juf en de klas het horen, dan vinden ze het zo mooi, dat ze moeten huilen. En dan belt de opera of ik er wil komen werken, maar dat kan niet want net zo snel belt de Metropolitan Opera in New York en dan en dan...”

Kinderen mogen meedoen

Be Opera gaat over een jongetje dat zo graag geaccepteerd, maar vooral gezien, wil worden. Meijer kan geen genoeg krijgen van de kunstvorm. “De meeste opera’s gaan over anders zijn. Zelfs de Matthäus gaat daarover! Wat willen we met mensen die anders zijn? Daar moeten we vanaf. Maar in opera krijgen ze een podium.”

Tekst gaat verder onder de foto

Marijje van Stralen, Makudu Senaoana en zangeres Liza Lozica in Be Opera XL. Beeld Kim Krijnen

Vier uur lang stilzitten is Be Opera helemaal niet. Meijer: “Ik laat de kinderen meedoen, en meepraten. Ze mogen dansen, het decor vasthouden. Maar ik vertel ook dat ik niet durf te zingen. En vraag aan de kinderen wat voor hen hun grootste overwonnen angst was.”

“Marijje geeft me dan oefeningen en uiteindelijk durf ik het. Kinderen leven helemaal mee. Laatst kreeg ik na afloop een boks van een jongen die zei: wat goed dat je ging zingen.”

Voor Meijer, die geen operazanger, maar acteur werd, is het overbrengen van zijn operaliefde op een jonge generatie zijn levensmissie geworden. “Ik wil ze geven wat ik vroeger heb gemist.”

Sinds hij vorig jaar de Andreaspenning van de gemeente Amsterdam kreeg, voor zijn toegankelijke manier van het overbrengen van muziek, boeken en theater (hij speelde ook jarenlang de voorstelling Aadje Piraatje, naar de boeken die zijn in 2014 overleden man Sieb Posthuma illustreerde), weet hij zeker dat hij de wereld wil veroveren.

“Als een McDonald’s wil ik overal een franchise. Ik ga het niet allemaal zelf doen, maar ik wil dat jongens en meisjes, van Suriname tot China, dit concept overnemen.” Hij is even stil. “Had ik maar een keer zoiets gezien als kind, dan had ik me veel minder eenzaam gevoeld.”

Be Opera XL (6+) is een productie van De Nationale Opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest. Arrangeur Toek Numan, regie Eric Robillard. 24-28 mei in het Zonnehuis, Amsterdam-Noord.

