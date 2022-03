De letteren als tegengif: Boekenbal viert vrijheid en leven in nachtclub Escape

Auteur Connie Palmen in 2020 op het laatste Boekenbal, in het Internationaal Theater Amsterdam. Beeld Jeroen Jumelet/ANP

Na de moeizame coronaperiode is de boekenbranche klaar voor een feestje, stelt directeur Eveline Aendekerk van stichting CPNB, die de Boekenweek organiseert. Maar de boekenorganisatie wil de ogen niet sluiten voor wat er zich in Oekraïne afspeelt en doneert namens het collectieve boekenvak 5 euro per Boekenbalbezoeker aan Giro555.

Aendekerk: “Onze harten zijn ook bij de Oekraïners. Het is juist onder deze omstandigheden van het grootste belang om de vrijheid en het leven te vieren. Boeken spelen daarbij een belangrijke rol: de letteren als tegengif, uitermate geschikt om bruggen te slaan en je in de ander te verdiepen.”

Het thema van de Boekenweek is Eerste liefde. Op de avond van het Boekenbal is het motto: ‘De nacht is van de liefde’. Eregasten zijn de Boekenweekauteurs Ilja Leonard Pfeijffer en Marieke Lucas Rijneveld. De 70ste editie van het bal vindt eenmalig plaats in nachtclub Escape aan het Rembrandtplein, omdat het ITA aan het Leidseplein niet beschikbaar was, wegens de verschuiving van de 87ste Boekenweek naar april.

Mooiste liefdeszin

In de aanloop naar het Boekenbal wordt genodigden gevraagd wat zij de mooiste (oorspronkelijk Nederlandstalige) liefdeszin uit de literatuur vinden. Een speciaal comité selecteert hieruit een top 10, die wordt voorgelegd aan het Nederlandse publiek in de verkiezing van ‘De mooiste liefdeszin van Nederland’. De top 10 wordt in de week van 4 april bekendgemaakt.

Op zaterdag 9 april wordt de Boekenweek in Amsterdam voor het publiek afgetrapt met de literaire middag ‘Vier de eerste liefde!’ in de Lutherse Kerk, met Ilja Leonard Pfeijffer (auteur Boekenweekgeschenk Monterosso mon amour) en Marieke Lucas Rijneveld (auteur Boekenweekessay Het warmtefort).