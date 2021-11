De Leeuw zakt onder het niveau van Geer en Goor

Busje komt zo, NPO 1. Beeld BNNVARA

Geen idee wat nu eigenlijk de bedoeling is van Busje komt zo, het nieuwe programma van Paul de Leeuw dat gisteren zijn derde aflevering beleefde. Niets beklijft, De Leeuw rauscht van het ene onderwerp naar het andere, zonder aandacht, zonder dat hij op enige wezenlijke interesse te betrappen is. Terwijl het aan de onderwerpen en de gasten echt niet lag.

In het programma, waarin De Leeuw in een touringcar door het land rijdt, was de eerste stop bijvoorbeeld bij een man die werd afgeleverd bij het ziekenhuis waar zijn been zou worden afgezet. Als gevolg van een motorongeval en chronische pijn was amputatie het enige dat restte. De Leeuw kwam geen millimeter verder dan flauwe grappen. Of de man voor zijn operatie nog een broodje beenham wilde? Niveau Geer en Goor, hoewel die zich waarschijnlijk beledigd zouden voelen door de vergelijking.

Wat het toch is met Paul de Leeuw, Lips komt er niet uit. De man die in de jaren negentig zulke vernieuwende televisie maakte, worstelt al jaren met een vormcrisis. Ligt het aan De Leeuw of is de televisie zodanig veranderd dat er voor hem alleen nog een bijrolletje overschiet? Terwijl hij als zichzelf een allesbehalve oninteressant mens is. Lips had vorig jaar best hoge verwachtingen toen De Leeuw presentator werd van Op1, maar ook dat viel ernstig tegen.

En zo is De Leeuw weer terug bij waar hij groot is geworden: amusement. Maar de presentator lijkt van gekkigheid ook niet meer te weten waar hij het zoeken moet. Het is flauw, tegen het tenenkrommende aan soms. Patricia Paay, die ook een stukje meereed en vervolgens vooral werd genegeerd, werd er zichtbaar ongemakkelijk van. Lips vroeg zich de hele tijd af: wat zou De Leeuw er zelf van vinden?

