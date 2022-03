De lat ligt erbarmelijk laag, en bij elke opmerking wordt heel hard hahaha! geroepen

In het bloedeloze ‘Dit is mijn huis’ moesten panelleden raden wie van de vier deelnemende vrouwen de échte Jarina was. Beeld -

Wie van de drie, maar dan met woningeigenaren. Dit is mijn huis is typisch zo’n programma waarbij de lat al erbarmelijk laag ligt, maar de makers er toch in slagen op hun snufferd te gaan. Bloedeloze tv, leunend op BN’ers die zelf ook niet helemaal warm lijken te lopen voor het format.

Voor wie woensdagavond iets beters te doen had: de vier vrouwen in de eerste aflevering beweren stuk voor stuk Jarina te zijn, die samen met haar echtgenoot de eigenaar is van een vrij luxe woning in Dordrecht. In filmpjes leggen zij aan de presentator, de onvermijdelijke Kees Tol, het hoe en wat uit van het huis en de bewoners. Het is de bedoeling dat panelleden in een studio achterhalen wie de echte Jarina is. Afijn.

Het is schoolse en brave televisie, primetime uitgezonden op SBS6. Een beetje lachzakkerig: bij iedere opmerking wordt vooral heel hard hahahaha! geroepen. Niet al te ambitieus dus, maar de programmering moet ook dichtgemetseld. Dat is op zichzelf helemaal niet erg: in de krant staan ook wel eens stukken die door veel lezers worden overgeslagen. Maar die bedienen dan nog een niche, trekken een klein groepje geïnteresseerden. En: al lezende krijg je vaak het gevoel dat de auteur er zelf wel lol in had, het gebodene van belang vond en vindt.

Dat is allesbehalve het geval bij Dit is mijn huis. Als panelleden werden Olcay Gulsen, Ilse Warringa, Richard Groenendijk en Klaas van der Eerden ingehuurd. Zij speelden de rol die van hen verwacht werd, maar konden met de hahaha-vragen van presentator Tol ook niet veel anders. Chemie: geen. Een beetje meer eigenwijsheid had het programma goed gedaan, dacht Lips. Nu zag hij vooral plichtmatige zendervulling.

