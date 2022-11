‘De laatste witte man’ laat zien wat er gebeurt als het onmogelijk wordt om raciale categorieën te maken

Langzaam worden alle witte mensen donker in de nieuwe roman van Mohsin Hamid. Beeld Getty Images/EyeEm Premium

Als Anders op een ochtend in de spiegel kijkt, blijkt hij een gedaanteverwisseling te hebben doorgemaakt. Hij is niet veranderd in een insect, zoals Gregor Samsa in Franz Kafka’s beroemde klassieker De gedaanteverwisseling, nee; zijn witte huid is donker geworden. Hij wordt overvallen door woede en schaamte. Maar al snel volgen er berichten dat er meer mensen van kleur zijn veranderd. Dit zorgt voor een hoop onrust in het land. Langzaam worden alle witte mensen donker.

Wat inspireerde u om De laatste witte man te schrijven?

“In 2001 woonde ik al mijn halve leven in Amerika, ik had er gestudeerd aan verschillende topuniversiteiten, ik woonde in New York, ik had er een goedbetaalde baan. Natuurlijk had ik zo nu en dan discriminatie ondervonden, maar het drukte geen stempel op mijn leven. Na 9/11 werd ik ineens op het vliegveld aan verhoren onderworpen. Als ik in het weekend, ongeschoren en met een backpack op een bus stapte, ging de passagier naast me ergens anders zitten. Dat was een gekke gewaarwording: ik was niet veranderd, maar iedereen bekeek me op een andere manier. Mijn hoofdpersonage Anders ondervindt hetzelfde, met dat verschil dat zijn uiterlijk wel wezenlijk is veranderd. De andere inspiratiebron is de wereldwijde opkomst van een nativistische, racistische ideologie. Kijk naar het presidentschap van Donald Trump, Brexit en de opkomst van extreemrechtse partijen. Het idee voor een roman over het ontstaan van een raciale identiteit of het verlies ervan, komt hieruit voort.”

Als Anders zichzelf als zwarte man in de spiegel ziet, wordt hij overvallen door woede. Zo erg dat hij zichzelf wil vermoorden. Waar komt die woede vandaan?

“Anders wil zijn spiegelbeeld vermoorden. Hij ziet zichzelf en herkent zichzelf niet als donker. Hij ervaart een gevoel van diefstal en vervreemding. Het gaat er niet om dat hij er anders uitziet, maar dat de manier waarop hij eruitziet iets betekent. Hij krijgt het gevoel dat hij zijn uiterlijk nu ineens moet verdedigen. Deze verandering in wat het betekent hoe hij eruitziet, maakt een sterke reactie in hem los. Hij lijdt aan statusverlies. Vergelijk het met een rijke man die ineens arm is. Hij haat het om arm te zijn, maar hij haat ook zichzelf vanwege hetgeen hij heeft gedaan, waardoor hij nu arm is. Anders’ gevoel van machteloosheid roept woede op. Ik geloof dat xenofobische gevoelens niet alleen draaien om haat op basis van uiterlijke kenmerken, maar ook om innerlijke haat. Dat gevoel wilde ik onderzoeken.”

Op het moment dat steeds meer witte mensen in de stad zwart worden, zijn er steeds meer rellen en geweldsincidenten. Witte mensen gaan zwarte mensen te lijf, die eerder ook wit waren.

Witte mensen gaan zwarte mensen te lijf omdat ze zwart zijn, daar is niets nieuws aan. In het boek blijven mensen hopen dat het hen niet overkomt. Dat komt omdat er een illusie schuilgaat achter het idee wit te zijn. De vraag is of ‘ras’ bestaat. Je zou ook kunnen zeggen dat mensen met de bloedgroep A-positief en mensen met de bloedgroep O-negatief van een ander ras zijn. Daar is meer wetenschappelijk bewijs voor, omdat je iemand met bloedgroep A geen bloed van bloedgroep O kunt geven. Het is moeilijker om verschillen te vinden tussen mensen met verschillende huidskleuren. Ik denk dat die verschillen denkbeeldig zijn. De prijs die we betalen voor ons verbeeldingsvermogen is alleen groot.

We zijn steeds meer een machinale cultuur geworden, waarin alles draait om binaire tegenstellingen: wit-zwart, jong-oud, man-vrouw, 0-1. Onze onlineprofielen bepalen welke content we te zien krijgen. Zeggen we op Twitter iets dat een beetje racistisch is, krijgen we een paar likes. Doen we een heel racistische uitspraak, dan krijgen we heel veel likes. De neiging om te polariseren is groot. Twintig jaar geleden zeiden mensen: internet zorgt ervoor dat de moslimjeugd radicaliseert. De waarheid is: internet radicaliseert ons allemaal. Ik vind de vraag ‘wat gebeurt er als witte mensen zwart worden’ minder interessant dan de vraag: ‘wat gebeurt er als het onmogelijk wordt om raciale categorieën te maken?’

De naam ‘Anders’, die in het Nederlands en het Duits letterlijk is, roept in het Engels niet direct associaties op. Wat betekent dit voor de Engelse lezing?

“De naam Anders betekent ‘man’ of ‘mannelijk’, hij roept het gevoel van een eeuwenoude whiteness op. In het Engels zullen de meeste lezers zich niet realiseren dat Anders ook ‘other’ betekent. Het boek zal dus in verschillende landen op een andere manier gelezen worden. Een vertaling betekent voor mij ook dat de lezer zijn eigen interpretatie op het verhaal loslaat. Hoe dan ook neemt de lezer zijn eigen cultuur en achtergrond mee tijdens het lezen van het boek.”

De definitie van ‘de ander’ van de Duitse filosoof Heinz Kimmerle is niet gebaseerd op uiterlijke maar innerlijke kenmerken: De ander is iemand die me iets kan vertellen wat ik zelf niet zou kunnen vertellen.

“We kunnen de ander ook zien als een deur naar een andere manier van kijken, zoals in mijn eerdere roman Exit West over migratie. (In Exit West stappen twee gevluchte migranten steeds door een andere deur om in een nieuw land terecht te komen.) Ik had ook een boek kunnen schrijven over zwarte mensen die wit worden. Dat had verkeerd begrepen kunnen worden: als zwarte mensen zich maar wit genoeg gedragen, worden ze wit. Ik dacht ook: als ik als gekleurd persoon me kan verbeelden dat ik vanbinnen wit ben, dan is dit experiment een omkering van deze propositie. Overtuigt dit verhaal? Dat is aan de lezer. Maar als niet-witte personen zich kunnen verbeelden dat ze wit zijn, wat is dan de essentie van wit-zijn? Wat als ik het heb verzonnen?”

In uw romans viert u de kracht der verbeelding, onder meer door magisch realistische elementen op te nemen. Dat lijkt steeds uitzonderlijker te worden.

“Op dit moment is representatie is een belangrijk thema in de literatuur: Ik vertel mijn verhaal, vanuit mijn eigen perspectief. Het is belangrijk dat mensen die eerder geen kans kregen hun verhaal te vertellen, nu wel aan bod komen, maar ik denk dat er ook een transgressieve kracht in literatuur schuilgaat: beeld je in dat je een ander bent. Als mijn zoon nu mijn werkkamer in rent en naar me brult als een dinosaurus, wat doet hij dan precies? Kinderen spelen vaak dat ze iets of iemand anders zijn. Ik vind transgressie erg belangrijk. Vandaag de dag draait het vaak om de vraag: wie heeft het recht zich te verbeelden? Zo’n essentialistisch perspectief sluit groepen voor elkaar af.”

Voelt u als schrijver een morele plicht om de wereld te verbeteren?

“Vandaag de dag is het voor veel mensen ingewikkeld om tot een optimistisch en inclusief verhaal te komen. We zijn allemaal vatbaar voor een nostalgische politiek die vertelt dat we terug moeten naar het verleden; make America great again, Brexit. Een gevaarlijke ontwikkeling. Ik zie voor mezelf een rol weggelegd om tot die verhalenvertellers te behoren die ons andere verhalen vertellen over een mogelijke toekomst.”