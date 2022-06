De laatste dans: Jozef Varga en Remi Wörtmeyer nemen afscheid van Het Nationale Ballet

Jozef Varga (midden) danst 'Die vier Weltalter'. Beeld Angela Sterling

Van bestaande interpretaties van ijzeren klassiekers tot modern en eigentijds werk: de afgelopen jaren schitterden Jozef Varga en Remi Wörtmeyer bij Het Nationale Ballet. De dansvirtuozen betoverden velen met hun decadente elegantie en trefzekere sprongen en draaien, maar het tijdperk van verwondering is ten einde: dit weekend betreden ze voor het laatst het toneel.

Van meesterdanser tot balletmeester

Ingehouden passie, wervelende sprongen en prachtig gechoreografeerde lijnen. De erfenis van de Slowaakse meesterdanser Jozef Varga (Nové Zámky, 1979) is immens, zijn erelijst enorm. Hij won prijzen op diverse internationale balletcompetities en werd uitgeroepen tot een van de beste dansers ter wereld. “Een van de meest toegewijde en inspirerende dansers met wie ik heb gewerkt,” aldus Ted Brandsen, directeur van Het Nationale Ballet.

Na een carrière bij het Tsjechische Nationale Ballet in Praag en het Zwitserse Zürcher Ballett kwam de veelzijdige danskunstenaar in 2007 naar Nederland, waar hij direct een eerste-solistencontract kreeg bij Het Nationale Ballet. Hij danste alle belangrijke rollen in het klassieke repertoire, van The Sleeping Beauty tot Les Sylphides en Het Zwanenmeer. Daarnaast werkte Varga met talloze gerenommeerde choreografen, onder wie Justin Peck, en is hij een veelgevraagd gastsolist op internationale balletgala’s.

Varga stopt na vijftien jaar als danser bij Het Nationale Ballet, maar vertrekken doet hij niet: hij blijft als balletmeester verbonden aan het gezelschap.

Nieuwe artistieke avonturen

De Australische Remi Wörtmeyer (Adelaide, 1983) trad in 2010 als ‘grand sujet’ in dienst bij Het Nationale Ballet en werd een jaar later tweede solist. Sinds 2013 is hij eerste solist.

Wörtmeyer is opgeleid aan de Australian Ballet School en danste voor hij naar Amsterdam kwam bij The Australian Ballet in Melbourne en het American Ballet Theatre in New York. Hij won tijdens zijn loopbaan meerdere prestigieuze balletprijzen, onder meer de Walter Burke Award. Zijn evocatieve dansstijl en fantastische techniek maakten hem een publiekslieveling en zowel op als buiten het toneel was hij een van de meest geliefde dansers van Het Nationale Ballet.

De afgelopen jaren ontwikkelde Wörtmeyer zich ook als choreograaf. Zo creëerde hij het Safe Distance Ballet voor een samenwerking tussen Het Nationale Ballet en G-Star. Ook maakte hij een aantal balletten voor internationale gezelschappen. Het is dan ook geen verrassing dat Wörtmeyer verdergaat als zelfstandig choreograaf, op zoek naar nieuwe artistieke avonturen.

Op het Hans van Manen Festival, een eerbetoon aan de grootmeester van het Nederlandse ballet, stellen Varga en Wörtmeyer nog één keer hun talenten tentoon. Nog één keer discipline, complexiteit en magie. Daarna valt het doek. Het is de laatste dans.