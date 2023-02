De La Souls madeliefjesrapper Trugoy the Dove (1968-2023) veranderde hiphop

Trugoy van De La Soul in 2012. Beeld Getty Images

Ze waren amper twintig, de drie schoolvrienden uit Long Island die in 1988 de rapgroep De La Soul oprichtten, en die het geluid van hiphop blijvend zouden veranderen. Masao, Posdnuos en Trugoy noemden ze zichzelf, plus nog een trits aan andere bijnamen. Zondag werd bekendgemaakt dat David Jolicoeur, alias ‘Trugoy the Dove,’ ‘Dave’ of ‘Plug 2,’ op 54-jarige leeftijd was overleden.

Eind jaren tachtig was hiphop de kinderschoenen al ruimschoots ontgroeid. Public Enemy maakte furore met militante, maatschappijkritische teksten, terwijl aan de westkust van de Verenigde Staten de rapformatie N.W.A. het baanbrekende album Straight Outta Compton had uitgebracht, waarmee het genre gangsterrap definitief op de kaart was gezet. Rap was weliswaar volwassen, maar had ook een masculien, gewelddadig en vaak vrouwonvriendelijk karakter.

Anders durven zijn

En toen was daar plotseling De La Soul, dat rapte over verliefdheid, over gepest worden op school, over anders durven zijn. Madeliefjesrap, noemden ze het zelf. Met Me Myself and I scoorden ze een wereldhit, die in Nederland de nummer 1-positie in de Top 40 haalde. De La Souls debuutalbum 3 Feet High and Rising, waarop ook de hits Say No Go en Eye Know stonden, werd een groot commercieel succes, net als opvolger De La Soul is Dead, met de hit Ring, Ring Ring.

Met zielsverwanten A Tribe Called Quest, Jungle Brothers, Queen Latifah en Monie Love vormde De La Soul de ‘native tongues movement‘, die met positieve teksten en hippie-imago een tegenwicht bood aan rappers die vooral het ruige straatleven lieten doorklinken in hun muziek.

De La Soul putte voor de beats uit oude jazz- en funkplaten, of uit typische blue-eyed soul van bijvoorbeeld Hall & Oates en Steely Dan. Die vele samples zouden De La Soul later in problemen brengen. Wegens slepende rechtenkwesties was hun catalogus lange tijd niet op streamingplatforms te beluisteren. Onlangs werd bekend dat vanaf maart alle albums weer beschikbaar komen op onder andere Spotify.

Inspiratiebron

De invloed van De La Soul op de ontwikkeling van hiphop valt niet te onderschatten. Artiesten als Mos Def, Common, Kendrick Lamar en Pharrell Williams beschouwen De La Soul als een van hun belangrijkste inspiratiebronnen. In 2006 ontving de groep een Grammy voor hun samenwerking met Gorillaz, het project van Blurzanger Damon Albarn, voor de single Feel Good Inc. De La Souls laatste album And the Anonymous Nobody... stamt uit 2016.

Trugoy bepaalde met zijn luie, ritmische manier van rappen in hoge mate het geluid van De La Soul. Zijn teksten waren scherp en vol zelfspot, maar konden ook filosofisch en sociaal bewogen zijn. In 2018 maakte Trugoy bekend hartproblemen te hebben. Vorige week ontbrak hij bij de Grammy Awards, waar De La Soul werd geëerd tijdens een tributeshow ter ere van vijf decennia hiphop.