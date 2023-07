De kwis met ballen is van ongekende onbenulligheid, en daardoor ook wel weer aardig

De Kwis met ballen met presentator Johnny de Mol. Beeld SBS6

Goeie naam wel, De kwis met ballen. Maakt direct duidelijk wat het is. Dat BNNVara vorig jaar nog een show uitzond die Quiz met ballen heette zorgt wel voor verwarring, maar verder is het tamelijk rechttoe rechtaan: De kwis met ballen is een kwis met, inderdaad, ballen.

Voor de vierde zaterdag op rij zendt SBS6 de show uit op primetime. Het decor moet de sfeer van zomer uitstralen – strandstoelen, opblaasflamingo’s, palmbomen – en alle afleveringen draagt presentator Johnny de Mol hetzelfde hawaïshirt, wat doet vermoeden dat ze allemaal op één dag zijn opgenomen.

Dit gaat niet ten koste van zijn haast ruttiaanse enthousiasme: Johnny lijkt er werkelijk lol in te hebben, en dat moet een flinke opgave zijn in een fel uitgelichte, maar verder sfeerloze studio zonder publiek (al doet de applaus- en lachband anders suggereren). Een “knotsgekke doldwaze kwis,” roept Johnny glunderend, alsof het het hoogtepunt in zijn televisieloopbaan betreft.

Het format is even simpel als de naam van de kwis: teams krijgen vragen en als een deelnemer het foute antwoord geeft dan wordt hij of zij door een gigantische Lottobal in een zwembad gekegeld. Doen ze het goed, dan wint de vriendengroep een geldprijs, gaat het mis dan wacht hen een nat pak.

Het is allemaal van een stompzinnigheid die zijn gelijke niet kent. De vragen zijn niet overdreven moeilijk, de kandidaten niet bovengemiddeld slim of dom, en wat het spektakelstuk moet zijn is niet heel spectaculair. Iemand valt in het water, krijgt daarna een handdoek en een badjas, big deal.

En toch heeft het programma in al zijn onbenulligheid ook wel weer iets aardigs. Het is volkomen pretentieloze televisie, gericht op de kijker die op zaterdagavond onderuitgezakt op de bank nog net genoeg puf over heeft om zich af te vragen of er in het liedje Berend Botje wel of geen dier voorkomt.

De kwis met ballen is bovendien een bescheiden kijkcijferhit, wat bewijst dat vader en zoon De Mol nog altijd beter weten wat Nederland bereid is aan stupiditeit te verstouwen dan snobistische televisierecensenten voor wie het allemaal niet intelligent genoeg is.

