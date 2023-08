De kunst staat er al in de Sluisbuurt, nu de enorme woontorens nog

Amsterdam staat vol met kunst, van wereldvermaarde kunstenaars tot anonieme beeldhouwers. Wat is het verhaal achter deze werken? Dit keer: Het Palenhuis van Piet van Wijk in de Sluisbuurt in Oost.

Buitenkunst is doorgaans een sluitpost in nieuwbouwwijken, maar in de Sluisbuurt, die nu in hoog tempo uit de grond wordt gestampt bij de noordelijke entree van de Piet Heintunnel, stond er ruim voordat de eerste bewoners er iets van konden vinden al een opvallend beeld: Het Palenhuis van Piet van Wijk.

Toen de gemeente in het voorjaar van 2020 een prijsvraag uitschreef ten behoeve van het project ‘Placemaking Sluisbuurt’ kreeg Van Wijks voorstel de meeste stemmen. Het is er inderdaad prima op zijn plaats. Zoals wetenschapper en liedjesverzamelaar Johannes van Vloten in 1894 optekende in zijn Baker- en kinderrijmen: ‘Amsterdam, die groote stad, die staat op honderd palen. En als die stad eens ommevalt, wie zal dat betalen?’

In het drassige gebied aan het IJ – een oud baggerdepot met een dikke laag zand erover – zal serieuze hoogbouw verrijzen, met meer dan honderd meter hoge gebouwen. Van Wijks huis op palen is een ode aan de oer-Hollandse heipaal. Het motto luidt: ‘wie de lucht in wil, moet eerst de grond in.’

De kunstenaar was al vanaf 2005 bezig met huizen en heipalen, in 2005 maakte hij een eerste miniatuurhuisje op palen, en in 2015 werd een van Van Wijks huizen op palen getoond op een expositie in het Maagdenhuis. Maar de realisatie van een ‘echt’ stalen huis op 20 meter hoge palen, dat overeind moet blijven staan bij windkracht 12, dat was nog een behoorlijke uitdaging. Daniël Peters van Damast Architects en Adri Verhoef van NAP Ingenieurs deden de berekeningen; Tata Steel schonk de 28 cortenstalen buizen, allerlei andere bedrijven verzorgden gratis het las-, assemblage- en installatiewerk.

Oranjebruine roestlaag

Op 22 juli 2021 ging de eerste betonnen funderingspaal de grond in, medio september werd de betonnen voetplaat tussen het wuivende riet gelegd, waarop vervolgens de stalen palen en het dito huisje (het totale gewicht is meer dan 25.000 kilo) werden geplaatst. Zoals de bedoeling was, deed de natuur daarna zijn werk: het blauwzwarte glas van de walslaag van het ‘weathering steel’ maakte binnen de kortste keren plaats voor een mooi egaal oranjebruine roestlaag.

De komende jaren verrijzen er in de Sluisbuurt 25 torens die plaats bieden aan meer dan 5500 woningen. Van Wijks kunstwerk heeft in principe een tijdelijk karakter, maar het moet natuurlijk gewoon blijven staan; het is het mooiste werk op de beste plek. ‘In de avondzon met een blauwe lucht, dan laat ze zich van haar beste kant zien. Puur goud,’ noteerde Van Wijk even terecht als tevreden op zijn site.

Het Palenhuis Sinds 2021

Kunstenaar Piet van Wijk

Waar Zuiderzeeweg 47