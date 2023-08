De kracht van het Ukrainian Freedom Orchestra schuilt in het feit dat het er is

Beethovens Derde symfonie, de ‘Eroica’, leidde Keri-Lynn Wilson met zachte hand, te zacht. Beeld Harold de Smet

Zomer 2022: in het operagebouw in een snikheet Warschau zag een nieuw orkest het levenslicht. Het initiatief was mooi, de aanleiding verschrikkelijk. Na de Russische inval besloot dirigente Keri-Lynn Wilson dat ze iets wilde doen. Muziek verbindt en geeft hoop, het idee om een orkest samen te stellen uit Oekraïense musici werd geboren.

Na een eerste succesvolle tournee van het Ukrainian Freedom Orchestra door Europa en Amerika zijn de musici – spelers uit Europese en Amerikaanse orkesten, vluchtelingen en van dienstplicht vrijgestelde Oekraïners – nu, ruim een jaar later, wederom samengekomen. Opnieuw deden ze ook Amsterdam aan.

Soliste vorig jaar was de in Amsterdam woonachtige pianiste Anna Fedorova. Ze verwoordde toen prachtig in deze krant: “Muziek redt geen levens, maar werkt op een spiritueel niveau.” Dat hebben de luisteraars in de Grote Zaal deze week zeker zo beleefd, te oordelen naar de concentratie en het warme applaus. Onder de kaartkopers waren veel landgenoten van de spelers.

Rijkdom van de Oekraïense cultuur

Gele peertjes uit het plafond, blauw strijklicht langs de wanden: geheel in stijl verwelkomde het Concert­gebouw zijn gasten, die op hun beurt hun vaderland binnenbrachten via de gekozen muziek. Tamelijk onbekend materiaal stond op de lessenaars, van Yevhen Stankovych en diens leraar Myroslav Skoryk. Een wens van Wilson, opgegroeid in Winnipeg, waar de grootste Oekraïense gemeenschap van Noord-Amerika te vinden is: de rijkdom van de Oekraïense cultuur vieren en dus deze muziek programmeren.

De uitvoering van Stankovych’ Tweede vioolconcert lag in handen van Valeriy Sokolov, een musicus met een pregnante toon. Vooral zijn strijk­arm zorgde voor deze klank, een wat strak vibrato hield hem tegen om echt tot volle bloei te komen. Sokolov wist wel hoe hij in een melodieuze klaagzang de spanning moest opvoeren tot de tijd werd stilgezet in een duet met de eerste cellist. Zo leverde deze effectmuziek toch aangrijpende noten op.

In de concertopener, Verdi’s Ouverture uit La forza del destino had Wilson de wind eronder. Ze is een kordate dame en haalt een verdraaid goed geluid uit dit projectorkest. Beethovens Derde symfonie, de ‘Eroica’, leidde ze met zachte hand, te zacht. Een licht Scherzo ging het gezelschap prima af, de grandioze expressie die de treurmars herbergt minder. De kracht van het orkest schuilt dan ook in het feit dat het er is, dat het er wéér is om een signaal af te geven. En dat signaal klonk tot slot door in een ontroerende uitvoering van het Oekraïense volkslied.