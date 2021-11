De Koude Oorlog in kleine verhalen verteld

26nov Hans Renner in 1957 als 11 arige accordeonist tegen zijn zin optredend ter ere van de heilstaatKoude Oorlog Beeld NTR

Herinnert u zich nog, hoe moord en brand werd geschreeuwd toen bekend werd dat NPO-darling Andere Tijden mogelijk van de buis zou verdwijnen? Er kwamen petities, boze ­columns en toenmalig presentator Hans Goedkoop nam een filmpje op waarin hij waarschuwde dat ‘het geheugen van de Nederlandse televisie zou verdwijnen’.

Dat was andere tijden, terug naar de onze, waarin de soep zelden zo heet wordt gegeten als dat hij wordt opgediend en Andere Tijden nog steeds te zien is. Ook deed de NPO de belofte gestand dat er voldoende aandacht blijft voor ­geschiedenis: vrijdagavond begon een vijfdelige ­serie over de Koude Oorlog, met voice-overs ingesproken door de warme baritonstem van, jawel, Hans Goedkoop.

Veertig jaar socialisme (‘er is in die tijd veel bereikt,’ zong Klein Orkest) in vijf afleveringen van vijftig minuten proppen is een onmogelijke opdracht en dus werd gekozen voor een beproefde formule: het grote verhaal vertellen door een mozaïek van verhaaltjes. In dit geval Nederlanders die achter het IJzeren Gordijn woonden. Sommigen verlieten hun geboorteland, een vrouw die verliefd was op een Oost-Duitser trok er juist heen.

De indringende en soms hartverscheurende persoonlijke verslagen worden gelardeerd met historische beelden van de Hongaarse opstand, de Praagse Lente en de val van de Berlijnse Muur. Beelden die indruk blijven maken.

Opvallend is hoe Nederland toen tegen vluchtelingen aankeek: met open armen werden de mensen ontvangen die aan het communisme waren ontsnapt. “Het is mijn voorrecht om de Hongaren die dezer dagen in ons land aankomen namens het Nederlandse volk van ganser harte welkom te heten in ons midden,” sprak koningin Juliana. Dat waren nog eens andere tijden.

