De knaldrang van jongeren laat zich niet beteugelen

House Fanatics op Ziggokanaal 13. Beeld -

Al meer dan een jaar wordt er niet meer gedanst. Althans, in woon- of slaapkamers zal er vast nog weleens een dansje worden gewaagd, maar niet meer op vrolijke festivals en in zweterige clubs. Dj en discodinosaurus Joost van Bellen mocht eind vorige maand de laatste uitzending van On Stage wijden aan de nachtcultuur. Het werd een uitbundige ode aan crea­tiviteit, aan vrijheid en aan het hedonisme.

Lips keek er met een mix van nostalgie en weemoed naar. Niet dat hij nou ieder weekend tot in de vroege morgen met malende kaken voor een subwoofer stond te fistpumpen, maar het idee dat jongeren nu al een jaar zulk vertier wordt ontnomen stemde hem droevig.

Gelukkig is daar kanaal 13 op het kabelpakket van Ziggo. Dat zendt iedere zaterdagavond het programma We Own the Night uit, en op donderdagavond Housefanatics. Het is bevreemdende televisie. In een lege studio, tegen een achtergrond van chaotisch ronddraaiende discolampen en flatscreens, staan een of meerdere dj’s pompende dance te draaien. Ze dansen er enthousiast bij, zwaaien met hun armen als zich een climax aandient en zijn permanent in de weer met knoppen op het mengpaneel waarvan onduidelijk blijft welke functie die hebben.

Soms is er een mc bij, die opzwepende kreten in de microfoon roept. Dat iedereen ‘some noise’ moet maken, of z’n ‘hands in da motherfucking air’ moet gooien.

Lips kan er zo een uur naar blijven kijken. Vanwege het absurdisme van het tafereel, maar ook om de aandoenlijkheid ervan. Hoe een virus de gezamelijke euforiebeleving onmogelijk maakte, maar de knaldrang van jongeren zich niet laat beteugelen en een Ziggokanaal als ventiel vindt: er schuilt naast een hoop droefenis ook veel schoonheid in.

Lips zette het geluid nog maar wat harder en gooide z’n motherfucking hands in the air.

Reageren? hanlips@parool.nl.