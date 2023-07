‘De kijkcijfers van Zomergasten? Het is de eerste keer dat ik erover nadenk’

Het nieuwe seizoen van Zomergasten wordt gepresenteerd door Theo Maassen. Beeld Reinier van Brummelen/VPRO

Hij had een teken met zijn jonge kinderen afgesproken. Als Peter van Ingen op het televisiescherm onder zijn neus wreef, wisten die: het is nu echt bedtijd. Noodzakelijk, want met de toenmalige lengte van de uitzendingen van Zomergasten – vier uur plus was geen uitzondering – kon het thuis op de bank anders zomaar nachtwerk worden.

De tijden zijn in die zin enigszins veranderd. De uitzending kent geen open einde meer, maar stopt om precies 23.20 uur. Verder is er na 35 jaar op televisie weinig veranderd: de gasten vertellen aan de hand van tv-fragmenten over hun eigen leven en werk.

Theo Maassen is de 16de presentator. Hij werd aangezocht door David Kleijwegt (57), die debuteert als eindredacteur. Daags voor hun eerste uitzending schuift Kleijwegt, eerder maker van documentaires over onder anderen soulzanger Donny Hathaway, aan tafel bij Peter van Ingen (72). Die laatste was van 1988 tot 1995 de eerste presentator van Zomergasten. Daarna was hij er van 2003 tot 2015 eindredacteur.

Momenteel werkt Van Ingen aan een boek over Jaap van Zweden, die hij beter leerde kennen toen die in 2009 Zomergast was. Dat er uit zo’n deelname vriendschappen ontstaan, vindt Van Ingen niet vreemd. “Een uitzending maken is een intensief proces met veel voorbereiding. En het gaat wel over het leven van iemand. Praten over zulke belangrijke zaken schept een band.” Kleijwegt: “Een goede uitzending is als een dans, waarbij je reageert op elkaars bewegingen. Het vergt kwetsbaarheid van beide kanten.”

David Kleijwegt (57) debuteert als eindredacteur bij Zomergasten.

Na 35 jaar is Zomergasten nog steeds een televisiefenomeen. Wat is jullie verklaring?

Van Ingen: “Het is televisie die je bijna nooit ziet. Een hele avond live, ongemonteerd en met veel ruimte om te vertellen. Ik denk dat daaraan ook in deze tijd nog behoefte is. Zomergasten is nog steeds het gesprek bij de koffieautomaat of in de zoomvergadering op maandagochtend.”

Kleijwegt: “Er zijn tegenwoordig veel interviews op televisie, maar geen enkele is er zoals Zomergasten. Andere interviews zijn duidelijk afgebakend. Ze draaien om nieuws of persoonlijk leven. Zomergasten zweeft ertussendoor. Die eigenschap wil ik komend seizoen extra aanzetten. Het moet minder een interview zijn en meer een gesprek. Het moet losser, vind ik. Want losheid zie je bijna nooit meer op tv.”

Heeft u Theo Maassen bij dat plan gezocht of werkte het omgekeerd?

Kleijwegt: “Toen ik werd gevraagd, heb ik bedongen dat ik autonoom de presentator mocht kiezen. Want ja, ik had een idee met Theo. Hij kan met zijn ervaring met speels gemak drie uur op een podium de aandacht vasthouden. Ik wilde geen journalist, geen beroepsinterviewer. Die hebben zich aangeboden, hoor. Maar ik wilde iets anders.”

Die keuze sluit aan op kritiek die de afgelopen jaren te horen was, dat het programma nogal gescript was geworden.

“Die conclusie zou ik niet op die manier trekken, maar ik wil nu zelf eigenlijk helemaal niet meer aan een script denken.”

Het mag gaan ontsporen?

“Nou, dat gaat ver. Daaraan denk je misschien bij Theo, maar dan heb je waarschijnlijk zijn podcast Ervaring voor beginners niet beluisterd. Daarin is hij een ontzettend nieuwsgierige, slimme, maar ook dienstbare gesprekspartner. Daarbij werkt hij heel intuïtief.

“Ik wil graag dat er in die drie uur in die studio echt iets gebeurt. Dat betekent per definitie dat je niet met een script kunt werken. De presentator moet juist denken: ‘Ik weet het antwoord niet, waar komen we uit als ik dit vraag?”

Het risico lijkt me dat er ook wel eens niets ontstaat.

“Dan onderschat je Theo. Hij is allergisch voor saaiheid.”

Goed nieuws dit allemaal, Peter?

Van Ingen: “Zeker. Ik vroeg bewust ook vaak presentatoren die niet al in dat vak zaten. Joost Zwagerman en Connie Palmen bijvoorbeeld. Of Bas Heijne. Ik vond het interessant als ze zelf ook iets vonden van wat er in de maatschappij gebeurt.”

Peter van Ingen (72) was van 1988 tot 1995 de eerste presentator van Zomergasten.

Hoe ontstond Zomergasten in 1988?

Van Ingen: “Het was de tijd dat bij de publieke omroep ook op zondag reclame werd ingevoerd. VPRO-hoofdredacteur Roelof Kiers was tegen, maar moest wel gehoorzamen. Toen zei hij: “We maken gewoon een programma dat de hele avond duurt. Dan kan er geen reclame tussen.” Hij vroeg een groepje redacteuren, onder wie ik, om wat te bedenken. Er werd geopperd om bijvoorbeeld een balletvoorstelling integraal uit te zenden, maar het idee met de beeldfragmenten haalde het.”

Hoe werkt de gastenselectie?

Van Ingen: “Er is een longlist. Daarop stonden in onze tijd een stuk of 20 mensen per seizoen. Daaruit komt een selectie van mensen, ongeveer tien, met wie je gesprekken gaat voeren.”

Kleijwegt: “Ik had gehoopt minder mensen te polsen – het is vervelend om iemand na een paar keer praten teleur te stellen – maar dat is niet gelukt. Soms hebben mensen simpelweg te weinig goede fragmenten, omdat ze niet voldoende tv hebben gekeken. Zelfs als je een ijzersterk verhaal hebt, werkt het dan gewoon niet.”

Dat vinden mensen vast niet leuk om te horen.

Van Ingen: “We zeggen het er meteen bij: dit gesprek betekent nog geen uitnodiging voor het programma.”

Kleijwegt: “Maar dan nog vinden mensen het inderdaad niet leuk.”

Van Ingen: “Ze zagen zich toch al zitten als Zomergast.”

Kleijwegt: “Wie er zijn afgezegd, blijft voor altijd geheim. Dat nemen Peter en ik mee in ons graf.”

Zeggen er ook weleens genodigden ‘nee’?

Kleijwegt: “Je zal Cruijff weleens gevraagd hebben, denk ik?”

Van Ingen: “Jazeker. En hij wilde ook. Maar hij stelde als voorwaarde dat we een bedrag aan zijn foundation zouden schenken. Dat kunnen we als publieke omroep simpelweg niet doen.”

De uitzendingen leiden ook vaak tot het WK recenseren van de presentator. Hoe kijken jullie daarnaar?

Kleijwegt: “Ik ga al die commentaren de komende zes weken lekker negeren.”

Van Ingen: “Ik weet nog dat ik Bas Heijne, geen doorgewinterd tv-gezicht, heb gewaarschuwd: ‘Lees even geen kranten en instrueer mensen in je omgeving je niet alles te vertellen wat ze horen.’ Social media bestonden toen gelukkig nog niet.”

Kleijwegt: “De neiging tot recenseren komt doordat Zomergasten maken zo’n unieke sport is. Zelfs als Linda de Mol iets doet wat erop lijkt (Linda’s Zomerweek, red.), lijkt het er uiteindelijk toch niet op.

Van Ingen: “Hoe meer na-aperij, hoe beter het is voor Zomergasten. Wordt het programma alleen maar groter van.”

Van welke presentator waren jullie zelf fan?

Van Ingen: “Adriaan van Dis en Bas Heijne.”

Kleijwegt: “Voor mij was Adriaan van Dis de ultieme presentator. Hij is zo erudiet, zo verbaal begaafd, dat er elke avond vanzelf een gesprek ontstond. Er kon ook niemand zo mooi vilein zijn als Adriaan. Ik heb hem gevraagd of hij voor dit jaar opnieuw reserve wil zijn. Hij antwoordde: ‘Al bel je een uur voor de uitzending, dan nog zal ik er zijn.”

Van Ingen: “Het is nog nooit voorgekomen dat er een invalpresentator nodig was. De enige keer dat de uitzending niet werd afgemaakt was met socioloog Jolande Withuis. Ze kreeg halverwege een migraine-aanval. Een maand later hebben we de avond in de zendtijd van de NCRV mogen afmaken.”

De kijkcijfers zijn niet meer zo hoog als in vroeger jaren. Hoe belangrijk zijn die cijfers voor Zomergasten?

Van Ingen: “Theo Maassen neemt denk ik al wel een bepaald kijkcijfer mee.”

Kleijwegt: “Ik zou het niet weten. Dit is voor mij de eerste keer dat het ter sprake komt.”

Van Ingen: “We dachten er toentertijd misschien juist omgekeerd over na. We wilden ook een paar interessante mensen van wie we zeker wisten dat er weinig naar zou worden gekeken.”

Van Ingen: “Zomergasten is per definitie niet ontworpen om hoge kijkcijfers te scoren.”

Kleijwegt: “Ik heb er niet over hoeven nadenken omdat ik al het merk ‘Theo’ had. Een kosmoloog als Thomas Hertog (zondag de eerste gast, red.) zal geen miljoen kijkers trekken, maar hij kan geweldig vertellen over iets geweldig interessants. Dat is het belangrijkste. Voor cinematograaf Hoyte van Hoytema – trouwens wel een van de beste van Hollywood – geldt dat ook.”

Illusionist Hans Klok kon ook begeesterd vertellen over zijn werk. Hij trok veel kijkers, maar oogstte ook weer kritiek. Een deel van de kijkers vond hem te licht.

Kleijwegt: “Door dat soort geluiden zou ik me helemaal niet laten leiden. En daarbij: Klok heeft ontzettend veel kennis van de geschiedenis van zijn vak. Zijn uitzending ging echt ergens over. Ik had bij het samenstellen ook geen specifiek VPRO-publiek in gedachten. Ik blijf een jongen uit Rotterdam-Zuid. Er zou volgend jaar zomaar een volkszanger kunnen worden uitgenodigd.”

Van Ingen: “Je moet als redactie zelfstandig over de gasten kunnen beslissen. In het eerste seizoen hadden we politiek commentator G.B.J. Hiltermann. Een deel van het VPRO-contingent reageerde geschokt. Zo’n rechtse man! Maar dat vond ik juist goed. Het moet niet te voorspelbaar worden.”

Heeft Zomergasten eigenlijk nog wel toekomst nu de mediaconsumptie steeds meer opgeknipt lijkt te worden in korte clips op social media?

Van Ingen: “Zeker wel. Kijkcijfers moet je niet als maatstaf nemen. Daar is het programma niet voor ontworpen.”

Kleijwegt: “We zijn echt veel sneller en beknopter geworden in die 35 jaar. Zomergasten wordt nu nu als slow tv gezien, maar in de begintijd was het zo langzaam, het stond bijna stil. Maar dat was ook goed. Laten we gewoon beslissen dat het blijft bestaan. Ook als je het onderweg een beetje aanpast, blijft de vorm uniek.”

Zomergasten, vanaf 23/7 zes zondagen om 20.20 uur, NPO2