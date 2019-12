De kerstgedachte was ver weg bij Rico en Badr in de ring

Badr Hari in gevecht met Rico Verhoeven in de Gelredome. Beeld ANP

Het duel Rico-Badr werd verkocht als het gevecht van de eeuw en als ‘unfinished business’. Beide heren hadden nog een appeltje met elkaar te schillen omdat Badr het gevecht van de eeuw drie jaar geleden geblesseerd moest staken. “Dit is de dag waar we allemaal naar uit hebben gekeken,” zei presentator Helène Hendriks.

Wraak is een wervend thema in de vechtsportwereld. Het stadion in Arnhem was bommetjevol met 31.000 toeschouwers en er waren 3,5 miljoen tv-kijkers. Badr zon op revanche en ook Rico had een blik waar je koud van werd. De kerstgedachte was hier ver weg.

Ook de BN’ers waren massaal toegestroomd. Gerard Joling noemde Rico een sympathiek mens. Volgens Arie Boomsma was Badr als ‘een tijger die klaar is voor het gevecht.’ “Deze guy is on a mission,” zei Jörgen Raymann. “Het is zijn kans om te laten zien dat hij de true champion is.”

Zo dachten de commentatoren er kennelijk ook over. Veronica had de microfoon gegeven aan twee leden van de Badr-fanclub. Alle voltreffers die Badr losliet werden met gejuich begroet. “Badr en slagenwisselingen, het had zijn achternaam kunnen zijn,” zeiden ze. “Rico is geschminkt door de stoten van Badr.”

Grote favoriet van Lips was Thom Harinck. De vroegere trainer van Badr analyseerde het duel in een mengelmoes van plat Amsterdams en Japanse vechtvaktermen. Van tevoren had hij het hart van Lips al gestolen toen hij Badrs tactiek omschreef als: Ros Zijn Kop Eraf. Zo ver kwam het niet. Badr blesseerde zijn been en toen was het gevecht van de eeuw al weer afgelopen.

Toch weer ‘unfinished business’. Maar het smaakte naar meer, bij de vechters althans. Rico liet alvast zijn oog vallen op de Johan Cruijff Arena, voor een revanche met minstens 50.000 toeschouwers.