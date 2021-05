De juiste toon en met humor: Nikkie de Jager droeg het Songfestival

Edsilia Rombley, Chantal Janzen, Jan Smit en Nikkie de Jager tijdens de eerste halve finale van het Songfestival. Beeld EPA

Toen Lips nog een Lipsje was, keek hij meestal wél naar het Songfestival. Pyjamaatje aan, haartjes gewassen en vooral de tijd uitzitten tot het uitdelen van de punten begon. Al die liedjes: het kon de kleine Lips maar matig boeien. Tot de punten kwamen dus, dat begreep hij wel: een wedstrijd! Een liedjesfestival, maar dan een beetje als Studio Sport. Dan werd het interessant.

Een soortgelijk gevoel had Lips gisteravond, toen de eerste halve finale van het Songfestival in Rotterdam werd uitgezonden. Zoals je kletspodcasts op hogere snelheid kunt afspelen om te voorkomen dat je in slaap valt, zo had het Songfestival ook best iets minder lang hoeven duren. Maar goed, die puntentelling kwam eraan, daar deed hij het voor.

Tot zijn stomme verbazing ­– Lips is Songfestivaltechnisch inderdaad al lang geleden afgehaakt ­­– werd de uitslag erdoorheen gejast. Niks geen spanningsopbouw: Chantal Janzen en Jan Smit, die verder degelijk presenteerden, somden de lijst met finalisten bijna op als notarissen. Ze hebben hun kruit voor de komende dagen in ieder geval nog niet verschoten.

Een spetterende avond was het wel: wat een goeie lasershow al niet vermag. Vet was het. Moddervet. Bombastische Disneyrock, Russische rap en uiteraard die ene electro-vogue band: hadden ze bij Lips tussen de schuifdeuren gestaan, dan had hij ze eruit gezet, maar zo stroboscopend in een zinderend Ahoy was het nog best wat.

En mag Lips ook aandacht vragen voor Nikkie de Jager, die de show droeg? Ontspannen en humoristisch, alsof ze in de bijkeuken haar YouTubefilmpjes stond op te nemen, tussen neus en lippen door. Precies de juiste toon vinden terwijl half Europa meekijkt. Lips wist natuurlijk dat De Jager groot is in de opmaakfilmpjes en hij vond haar ook in Wie is de mol? al leuk, maar dit zou weleens haar echt grote doorbraak kunnen zijn.

Reageren? hanlips@parool.nl.