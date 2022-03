De jonge chef van het NedPhO stal alle harten met Mozarts Ave verum corpus

Lorenzo Viotti, chef van het Nederlands Philharmonisch Orkest, in Het Concertgebouw. Beeld Melle Meivogel

Verdulleme, dat was me wat zeg. Na een met stormachtig applaus ontvangen Vijfde symfonie van Mahler bracht het Nederlands Philharmonisch Orkest onder Lorenzo Viotti als toegift Mozarts Ave verum corpus ten gehore, zowel gespeeld als gezongen door de orkestleden (met hulp van een klein steunkoor op de eerste rij van de podiumplaatsen). Een onvergetelijk moment, waarmee de jonge chef alle harten van de aanwezigen stal. De ontroering was groot.

Mahlers Vijfde was er een van nog niet volledig uitgebotte potentie. Viotti zoomde te veel in op details, waardoor hij de grote lijn soms uit het oog verloor en het betoog wat amorf werd. Heel mooi was wel het langzaam genomen Adagietto. En wat speelden de aanvoerders van het NedPhO fantastisch.

In Amare in Den Haag speelde het Residentie Orkest onder Antony Hermus met Bruckners Negende symfonie op wat minder memorabele wijze een andere romantische mastodont. Maar vrijdagavond ging de meeste aandacht uit naar de première van de Ithaka Symfonie van Otto Ketting. Het driedelige stuk was door componist en Kettingbiograaf Elmer Schönberger samengesteld op basis van de opera Ithaka, waarmee in 1986 de opening van het Muziektheater (het tegenwoordig Nationale Opera & Ballet) werd gevierd.

Kettings opera was destijds geen succes, maar Schönberger bewees dat het aan de kwaliteit van de noten niet kan hebben gelegen. Hij heeft er als een meesterlijke alchemist een geweldig onderhoudend, twintig minuten durend stuk uit gedestilleerd, dat voortdurend andere werken van Ketting in herinnering roept, waardoor het als de apotheose van een eigen stijl op de luisteraar overkomt. Grote muziek, die een vaste plek op het repertoire verdient en zich makkelijk staande houdt naast zo’n Vijfde van Mahler.

Nu maar hopen dat er snel een cd-opname van verschijnt.

Klassiek Nederlands Philharmonisch Orkest o.l.v. Lorenzo Viotti

Residentie Orkest o.l.v. Antony Hermus

Gehoord: 18/3, Amare Den Haag en 19/3, Concertgebouw

Nog te horen: 21/3, Concertgebouw (Viotti)