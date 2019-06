De mannen van De Jeugd van Tegenwoordig vieren hun duizendste optreden vrijdagavond met de grootste hiphopshow ooit in Nederland. De locatie: het Olympisch Stadion in Amsterdam. Eén van de leden van de formatie, Vjeze Fur, over shows 1 tot en met 1001.

Een mijlpaal, duizend optredens? Natuurlijk. Maar uitgebreid stilstaan bij vorige 999 shows? Vjeze Fur, één van de rappers van de hiphopformatie De Jeugd van Tegenwoordig: “We staan niet stil man, we gaan juist vooruit.”



We gaan het toch proberen met Fur (36 jaar, echte naam Freddy Tratlehner): terugblikken en een klein beetje vooruit kijken. Te beginnen met het jubileumconcert dat ‘De Jeugd’ vrijdagavond geeft, op een heel bijzondere locatie: het Olympisch Stadion in thuisstad Amsterdam. Het is het grootste hiphopconcert ooit in Nederland.

De duizendste

“Het weer is behoorlijk onvoorspelbaar, dat is nog wel even spannend. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Het is heel vet dat we daar eindelijk staan, met z’n vieren. Eerst werd gedacht aan een andere locatie voor deze show, de Ziggo Dome bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk zijn we heel blij dat we in het Olympisch Stadion spelen. Voelt Amsterdamser, dat vooral. Groter ook, toffer.”



“En het grootste hiphopoptreden ooit in Nederland? Weet je, ik ben vooral blij dat wij en anderen artiesten uit die hoek nu zulke grote shows geven. Het is van ver gekomen. Maar ik beschouw ons niet als pure hiphoppers, we zijn gewoon onszelf. We hebben wat muzikanten die de muziek versterken, verder hebben we geen toeters en bellen bij deze show. We gaan doen wat we al duizend shows doen.”

De eerste

“Ik weet niet meer exact waar het was. Volgens mij in een club in Amsterdam, The Getaway, waar we tachtig tot honderd man bijeengepropt hadden. Vooral vrienden van Bas (Bron, één van de andere leden van De Jeugd van Tegenwoordig, red.) en mij. Het ging volgens mij best goed. Ik weet wel dat we daarna flink dronken zijn geworden, dat was leuk.”

De bijzonderste

“Poeh. Ik denk toch onze vijf optredens op Lowlands. Omdat de tent dan zo gigantisch volstroomt. Het publiek waar we dan voor spelen, dat voelt echt als onze mensen. We blijven zelf ook altijd plakken op het festival, zo fijn hebben we het daar.”



“Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik vind al onze shows wel tof, zeker van de laatste toer. We zien dat het publiek dat meer achterin staat met ons is meegegroeid, qua leeftijd. Maar sinds het derde album uitkwam, staan op de eerste drie, vier rijen altijd pubermeiden- en jongens. Heel bijzonder blijft dat.”

De slechtste

“Die was waarschijnlijk zo slecht dat ik ‘m vergeten ben, omdat ik starnakel was. In het begin deden we drie á vier shows op één nacht. Dan waren de eerste twee shows prima geweest en dachten we daarna: we kunnen nu al zo veel mogelijk alcohol consumeren. Dan waren de laatste optredens misschien niet goed, maar wel vermakelijk.”



“Tegenwoordig doen we nog maar zelden meerdere optredens op een avond. Daar zijn we iets te duur voor en ook iets te oud. Dronken worden gebeurt me trouwens ook niet meer. De andere jongens nog wel, maar zeker niet meer zo vaak als in het begin.”

De 1001ste show

“Ik heb geen idee waar dat is. Ik denk in één of andere kutschuur, voor een meier of twee. Nee joh, ik weet het niet man. Ik kijk meestal een week van tevoren in de agenda, dan weet ik genoeg. En dat heb ik nu nog niet gedaan. Eerst die duizendste show maar.”