De ingestudeerde oneliners van de lijsttrekkers vielen zonder achterban nogal dood

Het verkiezingsdebat van EenVandaag. Beeld BART MAAT/ANP

Nadat de lijsttrekkers zondag gezellige onderonsjes hadden gehad bij het Jeugdjournaaldebat moesten ze gisteravond weer hun meest serieuze en regeringswaardige gezicht opzetten in het debat bij EenVandaag. Dat werd gehouden in de Haagse Koninklijke Schouwburg – zonder publiek, maar het woord ‘cultuur’ hoorde Lips niet één keer voorbij­komen.

In plaats daarvan mochten de lijsttrekkers hun stokpaardjes berijden: in koppels van twee kruisten ze de degens over een zelfgekozen onderwerp. Dat was bij Geert Wilders, die weer eens tegenover Mark Rutte stond, uiteraard immigratie.

Jesse Klaver koos al even weinig verrassend voor het onderwerp klimaat, maar Lips werd erg afgeleid doordat de GroenLinksvoorman zijn coltrui had verruild voor een slecht zittend pak. Zijn afhangende schouders vielen nog meer op omdat hij tegenover Sigrid Kaag stond, die gewapend leek met schoudervullingen.

De onderlinge debatten waren redelijk inhoudelijk en daarom vaak ook voorspelbaar saai. De ingestudeerde oneliners vielen zonder aanwezige achterban nogal dood. Zo noemde Lilianne Ploumen Wopke Hoekstra ‘een reservewiel aan een rechtse coalitie’. Wilders beschuldigde Rutte een ‘undercover GroenLinksactivist’ te zijn en vroeg de premier op zijn sleetse populistische toontje ‘Nederlanders, kent u dat woord nog?’. Zonder gejoel en applaus op de achtergrond was het net zo’n losse flodder als een verkiezingsconference voor één man publiek.

Doordat de publieke ondersteuning werd gemist bij het debat, was het des te opmerkelijker dat geen enkele lijsttrekker het voor cultuur opnam of een lans brak voor gevulde theaterzalen.

Gelukkig had Lips zijn keuze al bepaald, dus kan hij het laatste verkiezingsdebat vanavond laten schieten.

