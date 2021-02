De impact van toeristen bleek veel groter op een dorp dan op Amsterdam

Het Dorp, Omroep Max. Beeld Max

En langs het tuinpad van mijn vader, zag ik drommen toeristen staan. In Amsterdam mogen we graag klagen over drukte, maar in dorpen is de impact van het vreemdelingenverkeer soms nog veel groter. In Kinderdijk ontvangen ze met 800 dorpelingen liefst 700.000 toeristen per jaar.

Het was zomaar een lesje dat Lips leerde uit Het Dorp, de NPO1-serie waarvoor Huub Stapel en Wim Daniëls dit keer op zoek gingen naar het dorp achter de ansichtkaart. Renesse telt ’s zomers tien keer meer toeristen dan dorpelingen. In Oudeschild op Texel worden de vissersboten nu voor toeristen gebruikt, waardoor de traditionele vissershaven eigenlijk niet meer bestaat.

In Kinderdijk, bekend van de negentien molens, zag een van de molenaars op een avond zijn dochtertje naar beneden komen. Ze kon niet slapen, want een toerist joeg een drone langs haar slaapkamerraam.

Fijne serie, trouwens. Stapel en Daniëls ontpoppen zich als de Willibrord en Bonifatius van het dorpse leven. Ze hebben zoveel warme herinneringen aan Tegelen en ­Aarle-Rixtel dat ze heel Nederland willen winnen voor het dorpsgevoel.

Bij eerdere afleveringen viel al op hoeveel ze in hun jeugd gemeen hadden, elk in hun eigen heimat. Zelf gingen ze als jongens maar een heel enkele keer op vakantie. Het was vertederend dat ze toch één herinnering deelden aan toeristen in de jaren zestig. Daarvan noteerden ze vanuit de berm de kentekens.

Inmiddels woont Huub Stapel in Amsterdam en Wim Daniëls in Eindhoven. Dus of een dorp nou echt zo heerlijk is? Tja, het is televisie. En tja, dan zal het dus wel niet. Maar hun zendingswerk voor het dorp komt zo vlot hun mond uit, dat Lips het maar wat graag wil geloven.

