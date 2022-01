De ideale filmsong: Radar Love nu ook gebruikt in nieuwe speelfilm van George Clooney

Voor veel regisseurs van speelfilms en televisieseries is Radar Love een dankbaar nummer om te gebruiken.

Cesar Zuiderwijk (73), de man met een halve eeuw ervaring als drummer van Golden Earring, heeft de film The Tender Bar nog niet gezien, maar zegt wel zich ‘vereerd te voelen’ dat George Clooney een fragment van Radar Love zo’n prominente plaats gaf in het begin van zijn film.

De scène speelt zich af begin jaren ’70 in een auto waarin een moeder en haar zoontje, de latere schrijver J.R. Moehringer, zitten. Op de radio draait een discjockey Radar Love en sluit af met de mededeling dat de band binnenkort als supportact van The Who is te zien in Madison Square Garden. Na deze afkondiging schakelt de vrouw de radio meteen uit. De stem van de presentator is van haar ex, aan wie zij geen fijne herinneringen bewaart.

Zuiderwijk was niet op de hoogte van de keuze van Clooney. “Radar Love wordt zo vaak gebruikt in films en series dat ik het niet meer kan bijbenen. Onze muziekuitgeverij en het management houden dit soort zaken bij. Ik zie het wel allemaal op de jaarafrekening voorbijkomen.”

Hells Angels

De afkondiging van de dj in het filmfragment klopt wel. De Earring heeft in die periode zeker in Madison Square Garden opgetreden als voorprogramma van The Who. Zuiderwijk: “Als ik eraan terugdenk voel ik wel ontroering. We moesten optreden in een volle zaal van 25.000 man, waaronder veel Hells Angels die voor The Who waren gekomen. Maar we kregen wel de handen op elkaar.”

Later zou Zuiderwijk benaderd worden om Keith Moon, de legendarische drummer van The Who die in 1978 overleed, op te volgen, maar hij bleef bij zijn vertrouwde Earring. “Bovendien waren die jongens van The Who helemaal niet zo aardig voor elkaar.”

Golden Earring heeft Radar Love volgens een ruwe schatting van Zuiderwijk ongeveer zevenduizend keer opgevoerd sinds 1973. “Het is een verplicht nummer tijdens concerten. De fans rekenen erop. Als je het niet speelt, breekt de pleuris uit. Ik heb het ooit bij een concert van Deep Purple in Nederland meegemaakt toen ze Child in Time niet speelden. Het publiek brak toen de tent af. Ik vond dat vreselijk om te zien.”

Voor veel regisseurs van speelfilms en televisieseries is Radar Love een dankbaar nummer om te gebruiken. De lijst met titels is lang: Wayne’s World 2 (1993), Beverly Hills 90210 (1993), The Simpsons (1996 en 2002), X-Files (1999), Six Feet Under (2003), Cedar Rapids (2011), House (2012), Het Leven van Ruud Lubbers (2017), Baby Driver (2017) en Mrs. America (2020).

Seksueel spelletje

Zuiderwijk: “Maar ook in tv-commercials is het vaak gebruikt. Vooral voor Amerikaanse automerken. Het heeft vooral te maken met het ritme, waarop het lekker autorijden is. Het heeft daarom ook jarenlang bovenaan op de hitlijsten voor beste autosongs gestaan.”

Zanger Barry Hay schreef de tekst. Het gaat volgens hem over een man die zich te pletter rijdt en na zijn dood toch nog contact houdt met zijn geliefde. Het zou ook een mooi gegeven voor een film kunnen zijn.

Zuiderwijk: “Niemand heeft daar tot nu toe aan gedacht. We hebben destijds wel een clip gemaakt in het Zuiderpark, maar dat was iets simpels. Ik weet nog wel dat ik daarna in een sloot viel toen ik na de opnamen te ver achteruit stapte. Let wel: in die tijd bestond MTV nog niet.”

De slagwerker van de Earring was wel de man die zijn band in contact bracht met regisseur Dick Maas. “Ik had van hem een korte film gezien, Idylle, over een vrouw die door haar eigen man in een seksueel spelletje wordt aangerand. Hij leek mij heel geschikt om onze nummers te verfilmen. Hij maakte de videoclips voor de nummers als Twilight Zone en When The Lady Smiles. Dat waren toch kleine speelfilms op onze muziek.”