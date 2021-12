De huisparagnost van Business class vond dat Baudet een gemeen auraatje had

Huisparagnost Liesbeth van Dijk aan tafel bij Harry Mens in Business class. Beeld -

Nu kijkt Lips echt al jaren televisie, heel veel. En ja, hij denkt weleens: is het nooit eens op? Nee, bleek zondagochtend maar weer eens.

Huisparagnost Liesbeth van Dijk was te gast bij Business class van Harry Mens. Nu moet Lips er meteen bij zeggen: hij heeft een ongenadige zwak voor Business class in het algemeen en Mens in het bijzonder. Maar daar kwam zondag een zwak bij, voor Van Dijk, het alziend oog van Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

Ze was uitgenodigd om haar voorspellende gave los te laten op alles wat Mens haar voorschotelde. Het werd een rollercoaster. Van de Elfstedentocht – komt er – naar de Oekraïense kwestie. Wordt oorlog, voelde Van Dijk. Kabinetsformatie? Gaat nooit meer lukken. De beurs dan. Heeft ze weinig verstand van, bekende ze. Of eigenlijk helemaal geen. Mens: “Moet je ergens verstand van hebben om erover te praten als paragnost?”

Goeie opmerking, vond Van Dijk. Punt is: ze kent de térmen niet. Maar toen opeens: “De beurs gaat naar 900! Wat het inhoudt, weet ik ook allemaal niet.” En verder: KLM gaat uit elkaar vallen. Woningmarkt? Stort in. En er gaan huwelijken sneuvelen, heel veel.

Politiek dan nog even. Baudet. “Die vind ik iets heel gemeens hebben, sorry, misschien moet dit geknipt worden. Maar als ik naar z’n auraatje kijk denk ik: o, wat loop jij iedereen in de maling te nemen.”

Toen miste Lips een stukje omdat hij zo hard aan het lachen was, maar het beste kwam nog.

Van Dijk: “Harry. Waarom hoor ik bij jou – en het is heel gek – maar waarom hoor ik nou Pavarotti hier steeds? Is die hier geweest?”

Mens: “Nee, maar wie wel in dit lokaal was, is Gorbatsjov. Voel je daar nog iets bij?”

Voelde ze niet, maar wel nog steeds Pavarotti.

Mens: “Oke.”

Van Dijk: “Of ga je naar Italië op vakantie?”

Mens: “Nee hoor, helemaal niet. Nou, ik zou zeggen: nog één vraagje.”

Lips wilde wel, maar kon niet meer.

