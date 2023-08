De hoogtepunten van het Grachtenfestival 2023

‘De toon verandert, de muziek blijft’ is het motto van de 26ste editie van het Grachtenfestival. Van 11 t/m 20 augustus zijn er bijna 200 concerten, op 100 locaties in heel Amsterdam door ruim 600 musici, waarvan er 63 gratis te bezoeken zijn. Een selectie.

Openingsconcert

Nikola Meeuwsen speelt met het Nationaal Jeugd Orkest en de drie genomineerden voor de GrachtenfestivalPrijs 2023: sopraan Sabra El Bahri-Khatri, harpist Joost Willemze en violist Emma Roijackers. De avond wordt afgesloten door hotswingband Roaring Cats.

Vrijdag 11 aug, 18.30-20.30 uur, NDSM Y-helling (gratis toegankelijk)

Nikola Meeuwsen

Nikola Meeuwsen en de medegenomineerden uit 2022 – klarinettist Gerbrich Meijer en cellist Anton Spronk – spelen samen met altviolist Takehiro Konoe stukken van Mozart en Beethoven.

Zaterdag 12 aug, 20.00 uur, Passage onder het Rijksmuseum

The Bear by Salix

Salix blaast kameropera nieuw leven in met dit energieke stuk van de Engelse componist William Walton, naar het gelijknamige verhaal van Anton Tsjechov.

Zondag 13 aug, 16.00 uur, Likeminds

Compositieopdracht Elif Murat: Sonic Phantasmagoria

Een ware experience, met nieuwe muziek, een fantastisch instrumentarium, kostuums, beeldprojecties en dans.

Zondag 13 aug, 19.00 uur, Tolhuistuin

Vertelconcert: Ich weiss bestimmt, Ich werde dich wiedersehen

Indringende dialoog tussen woord en muziek: de 97-jarige Éva Fahidi, een van de laatste overlevenden van concentratiekampen Auschwitz en Buchenwald, samen met bariton Benjamin Appl, pianist Daan Boertien en violist Charlotte Spruit en muziek van Bach, Schubert en Wagner, Eisler, Adolf Strauss en Reimann.

Vrijdag 18 aug, 19.00 uur, De Duif

De Avond van de GrachtenfestivalPrijs

Wie van de Genomineerden – sopraan Sabra El Bahri-Khatri, violist Emma Roijackers en harpist Joost Willemze – wordt de artist in residence van het festival in 2024?

Vrijdag 18 aug, 21.00 uur, Felix Meritis

Grachtenfestival X Super-Sonic Jazz: Steam Down + Jelisa

Steam Down is een kunstenaarscollectief en muziekgemeenschap, opgericht door multi-instrumentalist, componist en producer Ahnansé en inmiddels een begrip in de Londense muziekscene.

Zaterdag 19 aug, 21.00 uur, Tolhuistuin Club

Grachtenfestival X Super-Sonic Jazz: Steam Down + Jelisa Beeld Karolina Wielocha

Slotconcert

In het eerste, klassieke deel, sluit Nikola Meeuwsen zijn residency af met violist Shin Sihan (artist in residence 2021), en cellist Alexander Warenberg, (artist in residence 2022). Het festival wordt daarna swingend beëindigd door het ZO! Gospel Choir, samen met Violist Noa Wildschut, zangtalent Jaïnda en Amsterdamse dichter en spokenwordartiest Sydney Lowell.

Zondag 20 aug, 17.00-18.00 uur en 19.00-20.00 uur, Westerpark (gratis toegankelijk)

En verder

• Nieuwe reeks : Jazz Gems. Voor deze serie zijn vier ‘gems’ geselecteerd: Kika Sprangers, Anna Serierse, Lucas Santana en Bnnyhunna. Verwacht nieuwe composities, uitdagende samenwerkingen en spectaculaire locaties. 13, 14, 15 en 18 aug.

• Meesterlijk! Sopraan Sabra el Bahri-Khatri, harpist Joost Willemze en violiste Emma Roijackers programmeren elk een eigen avond in de Wintertuin van hotel Krasnapolsky, gepresenteerd door Ab Nieuwdorp. Op 14, 15, 16 aug.

• De beste musici van de nieuwe generatie spelen in de reeks Grachtenfestival Lanceert. Jazz en klassiek. Elke dag een concert, dertien in totaal, veelal in de Tolhuistuin.

• Werk van nieuwe makers en nieuwe composities staan centraal in de reeks Opus Novum. Zes concerten in totaal, van 13 t/m 18 aug op verschillende locaties.

• De jongste musici treden op bij mensen thuis, in de reeks Huis-, Tuin- en Dakterrassen. De oudste serie van het festival: de HTD’s op zaterdag 19 aug.

• De Tolhuistuin in Noord is dit jaar ons festivalhart, hier worden ruim vijftig concerten gegeven, waarvan diverse gratis toegankelijk zijn, zoals de live radiouitzending Earbites en concerten in de tuin.

• Er zijn dit jaar 65 gratis buurtconcerten, in alle stadsdelen van Amsterdam.

• We beginnen bijna elk dag om 10.00 uur met een kinderconcert binnen het Junior Grachtenfestival, voor kinderen van 0 tot 10 jaar.