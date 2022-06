De honger naar macht wordt steeds groter in Borgen

Sidse Babett Knudsen (midden) als Birgitte Nyborg in seizoen 4 van Borgen. Beeld Mike Kollöffel

In het nieuwe seizoen is Birgitte Nyborg niet meer de premier van Denemarken. Zij is opgevolgd door een vrouwelijke collega met wie het niet echt botert en is nu zelf minister van Buitenlandse Zaken. In die hoedanigheid krijgt zij te maken met de precaire verhouding tussen Denemarken en de voormalige kolonie Groenland, als blijkt dat daar olie is gevonden. De ontdekking leidt tot een steekspel waarbij ook buitenlandse machten betrokken raken.

De geschiedenis van Denemarken en Groenland loopt dwars door de gebeurtenissen van Borgen 4 heen. Scenarist Adam Price: “In het verleden zijn er altijd gespannen verhoudingen geweest. Groenland heeft een vorm van zelfbestuur, maar is in financieel opzicht nog steeds afhankelijk van Denemarken. Als er een grote olievondst wordt gedaan kan het betekenen dat Groenland zelfstandig kan voortbestaan. Dat is voor Denemarken in menig opzicht onacceptabel.”

Oude wonden

De strategische ligging en de natuurlijke bronnen maken Groenland tot een aantrekkelijke partner. Niet voor niets wilde de Amerikaanse ex-president Trump tijdens zijn bewind het eiland kopen.

Bij het schrijven aan Borgen ging Price zo zorgvuldig mogelijk te werk om geen oude wonden open te rijten. Hij wilde geen clichébeeld geven van de Groenlandse bevolking en riep de hulp in van enkele schrijvers om onder meer de eigen taal van de Groenlanders zo goed mogelijk weer te geven. “Aan de Deense kant bestaat een schuldgevoel over het koloniale verleden en aan de andere kant is opgekropte woede. Dat speelt in onze serie allemaal mee.”

Het belangrijkste thema van Borgen 4 is volgens Price de aantrekkingskracht van de macht. “Birgitte Nyborg heeft een stapje terug moeten doen, maar wil nog altijd op het hoogste politieke platform van Denemarken een rol van betekenis spelen. Honger naar macht vergelijk ik met een langzaam werkend gif dat eerst smaakt naar koffie maar steeds meer een bittere bijsmaak krijgt. Birgitte krijgt veel tegengas, moet binnen haar partij weinig populaire standpunten innemen, maar zij blijft de idealist die de wereld wil verbeteren.”

In de overgang

Nyborg krijgt het zwaar te verduren. Zij zit midden in de overgang, leeft na haar scheiding alleen en heeft te maken met een obstinate zoon die als milieuactivist zijn moeder in verlegenheid brengt met een onbezonnen actie. In de serie ligt zowel haar politieke als privéleven onder een vergrootglas. De media spelen een belangrijke rol spelen in de overlevingsstrijd van Nyborg.

Ook nu weer is Borgen verbijsterend actueel. De kijker krijgt soms het gevoel naar het Achtuurjournaal te kijken door aangekaarte thema’s als natuurbescherming, gaswinning en de bemoeienissen van Rusland en China in deze regio. Ook komen er politici in voor die nogal onhandig met hun sms-berichten omgaan.

Beschikt Price soms over profetische gaven? “Het is domweg een kwestie van geluk. Wij introduceerden de eerste vrouwelijke premier van Denemarken, dat werd drie maanden na de uitzending werkelijkheid toen Helle Thorning-Schmidt werd benoemd.”

Uiteraard zit er veel research in een serie als Borgen. “Veel Deense politici waarderen de serie, alleen ultrarechts heeft weleens kritiek geuit. Maar het is beslist niet zo dat wij een politieke agenda hebben. Wij zijn er helemaal niet op uit om de mening van de kijker te beïnvloeden.”

Borgen seizoen 4 is vanaf donderdag 2 juni te zien op Netflix.