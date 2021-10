De hogere tassenwiskunde van designer Elza Wandler: ‘Ik zou nooit een goedkope shittas kopen’

Máxima en Michelle Obama zijn gesignaleerd met een tas van Wandler, Rihanna en Beyoncé dragen schoenen van het Nederlandse accessoiremerk. Nu zijn er ook leren broeken en jeans. Met de voelsprieten van ontwerper Elza Wandler zit het wel goed: een lesje in hogere tassenwiskunde.

Elza Wandler (34) had vier jaar geleden, in een door zwart gedomineerde markt, zin in tassen in frisse knalkleuren. Ze knutselde een paar prototypes in elkaar, wist de drie grootste e-tailers voor zich te winnen en zo werd haar accessoiremerk een Instagramhit.

Het ligt wereldwijd in 174 winkels, inmiddels zijn er ook schoenen, en onlangs lanceerde ze leren broeken en jeans. Zes cleane fits, elk model in vier kleuren leer en in vijf kleuren denim. “Geen denim, denim,” benadrukt Wandler, “het gaat meer over effortless chic.” De leren broeken zijn er deze winter in donkergroen, mosterd, zwart en wit, voor de zomer ook in banaangeel, felblauw en candyroze.

U komt uit een biogezin in Limburg, staat dat niet haaks op uw liefde voor leer?

“Ik kom uit een extréém biogezin: vegetarisch, houten lollystokjes en houten speeltjes. Daar heb ik tussen mijn twintigste en vijfentwintigste volledig afscheid van genomen. Ik heb McDonalds gegeten tot ik erbij neerviel, maar nu ben ik weer blij met die opvoeding. Ik eet nog maar eens per twee weken een stukje biovlees en voor mijn tassen gebruik ik alleen afval van de voedselketen. Als we met z’n allen zeventig procent minder vlees zouden eten, kan ik nog genoeg tassen maken.”

Na het Amfi en vijf jaar bij Levi’s besloot u een tassenlijn te starten, terwijl u nooit eerder een tas had gemaakt.

“Ik hou van uitdagingen en daarbij is een kledingcollectie immens gecompliceerder. Als je geen naam hebt, verkoop dan maar eens een mooie witte blouse, want daarvan zijn er een shitload in alle prijsklassen. Terwijl je een goed accessoire daarentegen onmogelijk kunt faken. Ik zou nooit van mijn leven een goedkope shittas kopen. In mijn filosofie spaar je voor een kwaliteitsproduct, of je kiest ervoor er geen te hebben.”

Het is niet moeilijk een slappe of harde tas te maken, maar wel een stevige tas die zacht is, heeft u eens gezegd.

“Extreem moeilijk, het is een redelijk technisch verhaal. Het leer is slechts de buitenste laag, de binnenste lagen bepalen het karakter. Soms zit er karton in, daar wordt dan leer omheen gelijmd. In mijn tassen zitten op bepaalde plekken siliconen, soortgelijk aan die in borstprotheses. Elders verstevig ik weer met puur leer, zo wordt een model minutieus geboetseerd.”

De Hortensia, uw allereerste ontwerp, loopt nog steeds als een malle.

“Bijzonder, ja. De levenscyclus van een designertas is gemiddeld vier seizoenen, daarna hebben mensen het model wel gezien. Maar de Hortensia staat nog steeds in mijn top vijf. Dat is superpositief, want dat betekent dat het om het merk draait, en niet gaat over een IT-bag.”

Uw agent Bart Ramakers weet van elk merk waarop hij zich stort goud te maken.

“We zijn goed op elkaar ingespeeld, soms ‘voelt’ Bart een model niet helemaal, dan gaat er bij mij iets knagen. Zijn twijfel maakt dat ik mezelf verder push. En Bart zit vol magic tricks. In juni 2017 ontvingen we in het designhuis van vrienden in Londen de inkopers van Net-a-porter, Matches en Browns. Toen Natalie Kingham, destijds hoofdinkoper van Matches, aanbelde waren we de sleutel van de voordeur kwijt. Als een gek hebben we het hele huis doorzocht. Hijgend en met een rode kop deden Bart en ik de deur open. Maar Bart deed zijn magic en uiteindelijk wilden ze alle drie het merk lanceren. Net-a-porter als eerste, omdat zij ons de beste marketingdeal boden: introducties via al hun socialemediakanalen en previews voor personal stylisten. In één dag stond er een merk. Een ­stylist zei tegen me: ‘O, Wandler, dat merk ken ik allang.’ Ik dacht: ik ken het zelf pas twee maanden. Haha.”

Hoe voelt het om op straat iemand met een Wandler tegen het lijf te lopen?

“Dat blijft te gek, hoewel ik in mijn enthou­siasme wel fouten heb gemaakt. Zo ben ik in Parijs eens met uit­gestoken hand op een meisje afgerend: ‘Hallo, ik ben Elza.’ Vond ze niet cool. Onlangs in Kopenhagen een soortgelijk verhaal. Lesson learned. Ik moet dit níét meer doen.”

Na twee jaar kwamen er schoenen bij, die had u ook nog nooit ontworpen.

“De fabrikanten in Noord-Italië kunnen me wel wurgen, maar ze houden ook van me. Ik ben een perfectionist en ik ga die patroonmaker met veertig jaar ervaring toch echt vertellen hoe hij mijn schoen moet maken. Ik versta inmiddels ook aardig wat Italiaans. Toen ik die man ooit – schoen aan, ik ben namelijk het pasmodel en heb dikke enkels – een keer uitlegde dat de schoen mooi en slank aan de voet moest zitten, maar wel comfortabel moest zijn, riep hij wanhopig tegen een collega: ‘Níéts aan deze lelijke voet is sexy.’ Toen ik keihard moest lachen werd hij knalrood.”

Jeans: samen met leren broeken een nieuwkomer in de Wandlercollectie. Beeld -

Lady Gaga is slechts een van de vele bekenden die uw merk omarmen.

“Zij was de eerste, daarna volgden Céline Dion, Hailey Bieber en Kendall Jenner. Gekocht, want ze hebben die tas niet via mij. Mijn tassen zitten in Grey’s Anatomy en Gossip Girl, en in de ­Netflixdocumentaire over Michelle Obama komt haar mini-Hortensia van bruin suède zó groot in beeld, dat ik ervan schrok. Máxima liep laatst ook met de Georgia Bag aan haar arm. Mijn familie – die niets heeft met mode – was enorm opgewonden. Dat Beyoncé en Rihanna mijn schoenen dragen, alla, maar de koningin!”

Er duiken inmiddels veel kopieën op van uw ontwerpen.

“We zitten erbovenop en halen ze uit de verkoop. Mijn Ava kitten heel, een elastieken schoentje, was laatst één op één gekopieerd voor 39 euro. Mijn man Joost houdt zich gelukkig met al die shit bezig. We zijn elf jaar samen, zijn bureau staat tegenover het mijne en hij doet alles in het bedrijf wat ik niet leuk vind.”

U noemt Wandler een democratisch merk, wat is er democratisch aan een tas van 800 euro?

“Ik zou dat democratische niet aan de prijs ­willen koppelen. Middels tags op sociale media zie ik wie onze klanten zijn – ook best veel ­mannen. Ons product is geen allemansvriend, maar duidelijk, herkenbaar en dusdanig rustig dat het blend met je eigen stijl. Ik zie tags van vrouwen in Dubai, volledig in glitter en glam, maar ook minimalistische Zweedse vrouwen, of een advocate in powersuit. En wat de prijzen betreft: die starten bij 400 euro, een hele kluif om dat voor die prijs te realiseren. Alle leer is gecertificeerd en komt uit Europa, het duurzaamheidsprogramma van de Italiaanse fabriek klopt en de arbeidsomstandigheden zijn er goed.”

U heeft drie jaar lang continu gereisd om te netwerken, dat klinkt heel vermoeiend.

“Het was heftig. Bovendien heb ik enorme vliegangst. Maar mijn persagent in New York stond erop dat ik daar drie keer per jaar mijn gezicht zou laten zien. Ik ging langs bij Harper’s Bazaar, Elle, Vogue, onwijs leuk hoor, een meisjesdroom, en dat ook nog eens in Londen en Duitsland. Daarbij waren er nog showroomtrips en winkelevents, én ben ik manager van het team én de designer. Dat is topsport. Ik sla feestjes over, net als alcohol, en houd me aan een strikt ayurvedisch dieet. Om de drie maanden laat ik me testen bij een Indiase vrouw die me vertelt wat ik wel of niet kan eten. Anders red ik dit niet, onmogelijk.”

U heeft geen advertentiebudget en moet het hebben van gifting en organische support.

“Yes, dat loopt prima. Zo belde zojuist de stylist van model Gigi Hadid: 70,5 miljoen volgers. Ze wil een bepaalde tas lenen, maar ik wil liever de Mia Tote pushen. Dus stuur ik die ook mee. Gigi heeft een baby en de Mia wordt vaak gebruikt als luiertas. Met een beetje geluk, kiest ze die.”

Waar ziet u zichzelf over tien jaar?

“Ik wil graag eigen winkels waarmee ik de Wandlerwereld kan communiceren, dat kan overigens ook een café zijn of een experience. De licht- en geluidshow tijdens Amsterdam Fashionweek bij De Tanker, een pompstation in Noord, was een geslaagde test. Binnen twee jaar hoop ik mijn team te verdubbelen. Het heeft zijn charme om met een kleine groep mensen in Amsterdam-West op wereldniveau mee te draaien, maar zoals ik al zei: het is topsport. De bounceback na covid is veelbelovend, er wordt weer gekocht. In Duitsland, Scandinavië en met name Azië valt veel te winnen – ik zie er een grote appetite voor Wandler.”