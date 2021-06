De Hilversumse villa van Studio Europa wint het van de Arena

Studio Europa, NPO 1

Al een week kijkt Lips met plezier naar Studio Europa, dat wordt gepresenteerd vanuit een uitbouw bij een Hilversumse villa. Henry Schut en Sjoerd van Ramshorst wisselen elkaar af als presentator, er zit publiek bij en de sfeer is altijd goed, soms zelfs uitgelaten. Goed, het zoekplaatje is vaak flauw maar de muzikale afsluiting van Leo Blokhuis is weer een aanwinst. En de analyses van vaste gasten Theo Janssen en Ibrahim Afellay zijn vaak verrassend raak.

Nee, dan de benauwde bovenkamer van de Johan Cruijff Arena, de studio waar Tom Egbers in hetzelfde programma zit opgehokt met Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart, de Simon & Garfunkel van Studio Sport. Daar is de sfeer na een week al vermoeid en soms zelfs chagrijnig. Vooral Van der Vaart kan narrig uit de hoek komen. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Noord-Macedonië verzuchtte hij op een vraag van Egbers over de tactiek van het Nederlands elftal: “Ik kan dat 5-3-2 niet meer horen.” Toen coach Frank de Boer na de gewonnen wedstrijd werd geïnterviewd door Jeroen Stekelenburg, die onder meer vroeg waar het Nederlands elftal na drie gewonnen wedstrijden nu precies stond, vond Van der Vaart dat nadien ‘een stomme vraag’.

Dan was het aan tafel bij de Hilversumse villa van datzelfde Studio Europa een stuk gezelliger. Het scheelt dat de gasten daar verder van elkaar af zitten en dat er borrelhapjes op tafel staan. Maar omdat die immer onaangeroerd blijven vermoedde Peter Pannekoek, die gisteravond als gast aanschoof, dat ze al net zo oud zijn als het EK. De cabaretier grossierde vervolgens enthousiast in flauwe grappen, maar die waren op de late avond nog altijd beter te pruimen dan de verzuchtingen van Van der Vaart in de bovenkamer van de Arena.

Reageren? hanlips@parool.nl.