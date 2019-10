De handicap van dit programma is vooral het gebrek aan humor

Met 1 been in de finale, NPO 3.

Bejaarden die grappen met een verborgen camera uithalen hadden we al gehad, met Benidorm Bastards. Powned gaf maandag mensen met een fysieke beperking de kans om lollige pranks uit te halen met nietsvermoedende omstanders in het nieuwe programma Met 1 been in de finale. Die lollige titel gaf het niveau al zo’n beetje aan, en anders was het wel deze sketch: een blinde man vraagt aan de man van de haringkar: “Is mijn vrouw hier of is dit de viskraam?”

Taboedoorbrekend heet zoiets al snel, maar Lips kent helaas iets te veel mensen die aan een rolstoel zijn gekluisterd en wél geestig uit de hoek kunnen komen. Geestiger in elk geval dan Ricardo die in zijn rolstoel door attractiepark Walibi reed en onder het mom van een onderzoek naar rolstoelvriendelijkheid aan dagjesmensen vroeg: “Mag ik een hapje van je broodje? Want ik heb een handicap.” Als er al een clou in die scène zat was die nog beter verborgen dan de camera.

Denise mocht met haar 1 meter 29 in een winkelcentrum aan winkelende voorbijgangers vragen hoe ze het vonden dat de regering kleine mensen terug wilde sturen naar Lilliput. In een andere sketch probeerde ze in een sportschool mensen te ronselen voor een klasje dwergwerpen. Lips moest niet lachen, maar diep zuchten.

Iets meer denkwerk was er gestoken in het item ‘Ranking the handicaps’. Hierin moesten wederom nietsvermoedende winkelende voorbijgangers kiezen welke handicaps ze hun partner zouden toewensen: geen benen, blind, klein of rolstoelgebonden?

Dat de grappen zo zouteloos waren, was nogal een handicap voor een humoristisch bedoeld programma. Maar misschien waren de grappen ook bedacht door mensen met een beperking op humoristisch gebied – dan heeft Lips niets gezegd natuurlijk.

