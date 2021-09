De grote vraag van Boerderij van Dorst: heeft Martien Meiland een hoog libido?

De boerderij was een excuus om Caroline van der Plas en Martien Meiland het hemd van het lijf te vragen. Beeld BNN

Corona was nogal een toestand en met de klimaatverandering in het verschiet besloot rockster en tv-presentator Raven van Dorst de koe bij de hoorns te vatten. Tijd om de wereld te verbeteren. Helemaal zelfvoorzienend worden was het plan. Of zoals Van Dorst zei: “Leuk dat ik gitaar kan spelen, maar wat heb je eraan als de wereld in de fik staat?”

Het werd niet helemaal duidelijk hoe Boerderij van Dorst buiten schot blijft in de helse snelkookpan die de aarde tegen het einde van deze eeuw kan worden. Elke aflevering melden zich twee BN’ers op het erf om een paar dagen mee te werken en daar draait het programma eigenlijk om.

Martien Meiland zette een kippenhok in elkaar. Met Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging haalde Van Dorst een gecastreerde haan uit een kippenasiel. Samen werkten ze in de moestuin. De boerderij was een excuus om ze het hemd van het lijf te vragen. Was Van der Plas alweer aan het daten? Heeft ze wel genoeg tijd genomen om te rouwen na het overlijden van haar man? Over de bio-industrie ging het dan weer niet.

Het was net Villa Felderhof maar dan low budget en biologisch-dynamisch. Heeft Martien Meiland een hoog libido? Hij is het eens met Van der Plas dat intimiteit een gemis is en seks niet. Hij heeft Geert Wilders gestemd, want het wordt wat vol in Nederland.

Waar ze het ook roerend over eens waren: in bad gaan is niks voor hen. Dan lig je daar maar in je eigen vuil en na tien minuten is het water koud! Het was het moment dat Van Dorst zichzelf voor de kop sloeg. “Waar ben ik aan begonnen? Dit is een Omroep Max-programma!” Tja, dacht Lips. Dat is precies wat het is.

