De grote verbouwing is misschien wel het beste woonprogramma ooit

Grand Designs, hier getiteld De grote verbouwing: presentator Kevin McCloud (rechts) met Sarah en Mike die een oude boerenschuur ombouwden tot woning.

Er zijn niet zoveel programma’s waar we bij Lips thuis echt voor gaan zitten, maar Grand Designs is er een van. Een tijdje was de Engelse versie te zien op Netflix, maar zoals dat gaat: ineens was het verdwenen. Nergens meer te vinden, huize Lips in mineur.

Enkele jaren geleden ontdekte Lips tijdens wat doelloos zappen dat zijn favoriete woonprogramma in Nederland te zien was als De grote verbouwing op zondagavond tussen zes en zeven, bij campingzender SBS6 nota bene. Over mismatches gesproken: een programma waar de liefde voor architectuur van afspat op een zender waarvan de onbenullige woonsectie juist wordt bemand door mensen als Viktor Brand en Kees Tol.

Bij het Britse programma draait het voor de verandering eens niet om sluikreclame, maar volgt presentator Kevin McCloud vaak jarenlang mensen met woeste architectonische plannen. Met onwaarschijnlijk veel liefde voor het vak en compassie voor de Britten die zich hebben gestort op het verwezenlijken van hun droom. Ach Kevin, klinkt het regelmatig dromerig op de bank. Het moge duidelijk zijn: dit is misschien wel het beste woonprogramma ooit.

Zondagavond ging McCloud langs in de Derbyshire Dales waar Sarah en Mike een oude boerenschuur ombouwden tot een misschien niet uitgesproken mooie woning, maar wel een huis waarvan je nooit een tweede zult tegenkomen. Geheel in lijn met de silhouetten van de heuvels waarvan het deel moest gaan uitmaken.

Insteek: voor Mikes ouders en Sarahs moeder moest er ook woonruimte komen. En dochter Fran bleek genoeg van Londen te hebben en sloot zich ook maar wat graag aan. Het was een typische Grand Designs, met tegenslagen, budgetoverschrijdingen en, uiteindelijk, een huis waarvan Lips alleen maar kan dromen.

De grote verbouwing is een programma waarover Lips veel te weinig hoort bij koffieautomaten of in voetbalkantines. Mag daar verandering in komen?

