De Grote Kleine Treinencompetitie: een tv-hit volgens het spoorboekje

De Grote Kleine Treinencompetitie. Beeld Omroep Max

Wat is het toch prettig als een programma precies samenvalt met zijn pretenties. En als de titel de lading ook nog eens precies dekt, kan het al bijna niet meer misgaan.

De Grote Kleine Treinencompetitie dus, een show waarin teams strijden om wie de mooiste modelspoorbaan kan bouwen. Handig aanhakend bij het succes van Lego Masters en Marble Mania, met precies dezelfde sfeer als Heel Holland Bakt en een zeer hoog Kreatief met Kurkgehalte. André van Duin hoefde niet heel diep in de humorbuidel te tasten om er een lollige show van te maken.

Het format is simpel: drie teams nemen het tegen elkaar op. Ze krijgen drie dagen de tijd om hun droomspoorbaan te bouwen. Dat klinkt best lang, maar, zo zei een van de deelnemers, ‘normaal doe je hier een jaar over’.

Dat geloofde Lips meteen, want de bouwwerken waren niets minder dan spectaculair. Het ene team liet zich inspireren door de film Back to the Future, het andere maakte de magische wereld van Harry Potter na.

Tussendoor waren filmpjes te zien waarin de modelbouwers thuis te zien waren, uiteraard in hun hobbykamer. “Als ik daar zit, dan voel ik me geen conducteur of machinist, maar dan voel ik me baas over mijn eigen wereld,” zei teamcaptain Marc. En Ellen, die samen met haar man Martin een bedrijf heeft dat ‘technische ondersteuning en advies geeft bij modelbouw’, vond het jammer dat er zo weinig vrouwen actief zijn in het modeltreinwereldje.

Nou ja, het programma was eigenlijk een invuloefening. Er was een jury (met een ‘professioneel modelspoorbaanontwerper’), een BN’er die ook mocht beoordelen, het ene team won (gejuich, high fives, tranen van ontlading), het andere droop teleurgesteld af (‘niet verwacht, en eerlijk gezegd snap ik het ook niet’) en volgende week gaan ze weer vrolijk verder. Een tv-hit volgens het spoorboekje.

Reageren? hanlips@parool.nl.