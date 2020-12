De Grote ‘Jezus red ons AUB’ Kerstshow: ‘We willen ook wat troost bieden’

De Grote "Jezus red ons AUB” Kerstshow Beeld Doris Konings

Wat dachten jullie toen de theaters helemaal dicht moesten?

Van Rooijen: “Het is voorbij.”

Louwrier: “Echt balen natuurlijk.”

Wart Kamps: “Ik hinkte een beetje op twee gedachten. Cabaret maken voor een zaal met dertig mensen is heel moeilijk. Zeker als ze verspreid zitten en niet durven te lachen uit angst voor aerosolen. Mensen zijn toch met dat virus bezig.”

Van Rooijen: “Als je een grap maakt en je krijgt geen reactie, is het lastig om te bepalen waar dat aan ligt. Vonden ze het een slechte grap of houden ze bewust hun mond?”

Louwrier: “De show zou al als livestream te zien zijn, dus we hebben niet heel veel aan hoeven passen. Spelen op de zaal is spelen op de camera geworden. En de publieksparticipatie is er natuurlijk helemaal uit.”

Van Rooijen: “Omdat we de voorstelling nu echt als televisieshow hebben opgenomen, konden we wel wat leuke dingen draaien. Aan het einde houdt Jezus een speech en die is van bovenaf gefilmd terwijl hij in de sneeuw ligt. Dat had je in de zaal nooit zo kunnen ervaren.”

Wart Kamps: “We laten ook de snelverkledingen tussendoor zien, om kijkers een blik achter de schermen te geven. Daardoor krijgt het een beetje een Muppetssfeertje. We wilden er meer van maken dan gefilmd theater.”

Wie gaat Jezus precies redden in de voorstelling?

Tim Kamps: “Zichzelf eigenlijk. Jezus is getrouwd met Maria Magdalena, maar die verlaat hem omdat het huwelijk is ingedut. Hij is niet meer de man op wie ze tweeduizend jaar geleden verliefd werd. Daarom organiseert Jezus een tv-show waarin hij problemen van mensen op wil lossen. Allemaal om Maria terug te winnen.”

Louwrier: “We willen naast de lach ook wat troost bieden. Niet dat we het de hele tijd over corona hebben, maar eenzaamheid is wel een thema dat af en toe voorbijkomt. We zitten toch weer met zijn allen in lockdown. Verder draait het allemaal om leuke liedjes en de gezellige kerstsfeer.”

Van Rooijen: “Over gezellig gesproken: Stephanie speelt de hoer!”

Louwrier: “Ja, ik ben een vrouw omringd door mannen, dus ik moest Maria spelen. Daar zeggen we ook iets over in de show. Er zit een act in over seksisme.”

Van Rooijen: “Als tegenwicht. Wart en ik spelen twee priesters, maar ook een heleboel andere kleine rollen.”

Tim heeft Jezus al vaker gespeeld in kerstvoorstellingen. Waarom vind je dat zo leuk?

Tim Kamps: “Dat is het enige wat ik echt kan, hahaha. Ik ben geen heel goede acteur, maar wel een presentator die dingen aan elkaar kan rijgen. Ik zing aardig, reageer ad rem. En als ik die baard en pruik opzet, lijk ik best op Jezus.”

Wart Kamps: “Tim en ik zijn opgegroeid met Ted Neeley in Jesus Christ Superstar. We houden van die musical en speelden hem vroeger altijd na. Dan was hij Jezus en ik Judas. Tim is gewoon een erg goeie Jezus. We hebben in de voorstelling overigens dezelfde pruik die Neeley gebruikt als hij optreedt in Nederland. Het is een heilig ding dat Tim op zijn hoofd heeft.”

Jullie zouden de hele kerstperiode in het theater staan, maar zijn nu opeens vrij. Is dat fijn of juist niet?

Louwrier: “Deze voorstelling was een lichtpuntje aan het einde van een moeilijk jaar. We snauwen elkaar de hele dag af, maar altijd uit liefde. Het is vreemd dat we nu al klaar zijn.”

Van Rooijen: “Mijn vriendin en ik hebben allebei gescheiden ouders. Dan ben je van 24 tot en met 27 december onder de pannen als je geen ruzie wilt krijgen. In die zin komt het wel goed uit. Maar voor mij is kerst toch altijd 50 procent stress en onderweg zijn.”

Wart Kamps: “Ik heb gewoon tegen mijn moeder gezegd dat ik geen zin heb in kerst.”

Tim Kamps: “Gelukkig had ze al mensen uitgenodigd. Ze zit aan het maximum van drie gasten. We mógen niet eens meer langskomen.”

De Grote ‘Jezus red ons AUB’ Kerstshow, 24/12 t/m 3/1 op www.dekleinekomedie.nl, prijs € 10.