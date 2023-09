De grootste Nederlandse hits ontstaan op de bank van Beste Zangers: ‘Bij ons durven ze hun emoties te tonen’

Tv-programma Beste Zangers zorgt voor hoge kijkcijfers én een stroom aan Top 40-hits. Hoe het voor het eerst in vele jaren lukte om voor muziekoptredens een miljoenenpubliek te vinden.

Lang duurde het afgelopen zondag niet voor de clips uit de eerste uitzending van Beste Zangers online rondgingen. Favoriet op sociale media: Duncan Laurence die een breekbare versie van Douwe Bobs I do neerzet. Kippenvel, reageerden talloze kijkers.

Het zou zeker niet eerste keer zijn dat het programma de geboorteplaats blijkt van een hit. Beste Zangers, net begonnen aan zijn zestiende seizoen, heeft een cv dat leest als een hitdossier. Het eerste succes kwam op naam van volkszanger Thomas Berge, die Gordons Kon ik maar even bij je zijn een tweede leven gaf. Daarna volgden onder anderen Glennis Grace (Afscheid van Volumia), Maan (Kenny B’s Jij bent de liefde), Miss Montreal (Door de wind van Stef Bos) en Floor Jansen en Henk Poort met een nieuwe versie van Phantom of the Opera.

Absolute klapper

Het seizoen van 2018 bevatte de absolute klapper. Davina Michelle, tot dan toe vooral bekend van haar eigen YouTubekanaal met Engelstalige covers, zong het liedje Duurt te lang van Glen Faria. Het werd de grootste Top 40-hit voor een vrouwelijke artiest ooit. Elf weken stond Duurt te lang op 1.

“Maar,” zo haast eindredacteur Jan Kappelle zich te zeggen in zijn kantoor bij omroep AvroTros, “die hits zijn voor ons bijvangst. Ons belangrijkste doel is een mooi programma maken. Ik spreek weleens artiesten die de hitpotentie als motivatie voor een mogelijke deelname noemen. ‘Misschien kun je dan beter niet meegaan,’ zeg ik dan. Want het moet de onderlinge saamhorigheid zijn die de boventoon voert.”

Na 15 seizoenen is het programma op een piek in zijn populariteit aangekomen. Met wekelijks tussen de 1,5 en 1,8 miljoen kijkers is het een van de succesrijkste muziekprogramma’s ooit in ons land. In 2017, 2018 en 2020 werd het genomineerd voor de Televizier Ring. In 2020 won het de Pop Media Prijs. Bijzonder, omdat muziek en televisie lang een ongelukkig huwelijk hadden. Muziekoptredens waren voor de randen van de nacht, niet voor primetime.

Het in die zin onverwachte succes is ook in de Nederlandse muziekscene uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Kappelle, gedurende een heel jaar twee dagen per week vrijgemaakt om de redactie te voeren, blikt in zijn computerbestanden en begint te tellen. “Elke aanmelding, meestal belt er een manager of platenbaas, noteren we. Er staan nu 75 artiesten op de longlist. Al vind ik het stiekem het leukst als ik een artiest een beetje moet overtuigen om mee te doen.”

‘Jankprogramma’

De opzet van het programma: Nederlandse artiesten zingen elkaars repertoire in een intieme, zomerse setting. Aanvankelijk was dat Ibiza, de afgelopen twee jaar werd een haciënda nabij Sevilla gehuurd voor de opnames. “Ibiza was te duur geworden.”

Een andere wijziging van het format vond plaats na het achtste seizoen. Tot dan toe draaide het programma rond een wedstrijdelement. Elke uitzending maakte de hoofdgast een rangschikking van zijn of haar collega’s op basis van de vraag: wie zou mij het beste kunnen vervangen als ik een optreden moet afzeggen?

“Die competitie stond potentiële deelnemers soms tegen,” zegt Kappelle, die na seizoen 4 instapte. “Aanvankelijk was het programma alleen van de Tros. Die wilde graag grote namen, maar toen René Froger en Xander de Buisonjé voor de twee keer meegingen, beseften we dat we moesten verbreden om het spannend te houden.”

En zo verdween het klassement en is elke uitzending een hommage aan een van de zeven deelnemende artiesten. Die vertelt op een terrasbank de verhalen achter zijn nummers en hoort ze vervolgens uitgevoerd worden door zijn reisgenoten. Niet zelden met dikke tranen tot gevolg. “Dat jankprogramma, worden we daarom wel genoemd,” weet Kappelle. “Soms best vervelend, want zo lijkt het alsof we mensen via een oortje instrueren: ‘Je mag nu huilen, hoor.’ Onzin natuurlijk. We zien het juist als compliment dat artiesten zich bij ons zo vertrouwd voelen om hun emoties te tonen.”

Intieme sfeer

Het idee voor het programma kwam in 2008 van tv-producent Frank Timmer. Hij vierde vakantie op Ibiza met zijn echtgenote en een ander koppel. Op een avond aan het zwembad lieten de vier elkaar spontaan beurtelings hun favoriete liedjes horen op de speakers. Die intieme sfeer, de gesprekken die ontstonden, de fijne muziek, dat is een tv-programma, dacht hij. “Bij de Tros begrepen ze het meteen,” zegt Timmer nu.

Vijftien jaar later is Beste Zangers – de toevoeging van Nederland verdween – de succesvolste titel van zijn FTV Productions. De zakelijke man van het bedrijf, Clemens de Haan, verkocht het format al aan vele landen. Onder meer in Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken, Duitsland en België lopen varianten. Kappelle: “In Vlaanderen stapten ze in nadat het competitie-element was verdwenen. Het programma heet daar Liefde voor muziek. Een veel betere titel, die precies zegt waar het bij ons om draait.”

Timmer analyseert dat juist in die liefde het succes van Beste Zangers schuilt. “Muziek is geen wegzapmoment. Ja, misschien als je de kijker zomaar overvalt met vier minuten onbekend materiaal, maar niet als je ook het verhaal bij een liedje presenteert. Dan blijkt daarachter een voor iedereen herkenbare emotie te schuilen en is muziek juist een prachtige verbinder.”

Ontroerend voor iedereen

Dat denkt ook Kappelle, die van iedere artiest vooraf een muzikale biografie schrijft om de andere deelnemers te helpen bij het kiezen van een lied van hun collega’s. “Dit seizoen vertelde Douwe Bob me een verhaal over zijn vader, die hem de liefde voor muziek bijbracht, maar ook veel dronk en problematisch gedrag vertoonde. Hiphopzangeres Numidia maakte precies hetzelfde mee. Toen wist ik meteen dat ze het nummer The Shape I’m In, dat Douwe Bob over die situatie schreef, zou kiezen. Ik hoefde niets te sturen en het resultaat was ontroerend voor iedereen.”

Het zijn momenten die Kappelle omschrijft als ‘typisch Beste Zangers’. Hij veert op van onverwachte combinaties van artiesten. “In die zin is Floor Jansen mijn favoriete deelnemer. Een metalzangeres, die in het buitenland razend populair was, maar in Nederland waardering miste. Tegelijk had ze aanvankelijk ook vooroordelen over haar collega’s. Die artiesten uit de pop en volksmuziek, zouden die haar materiaal wel recht doen? Eenmaal op Ibiza raakte ze tot tranen geroerd toen Emma Heesters haar persoonlijkste nummer zong.”

Schoolreisjesgevoel creëren

Beste Zangers zoekt bij het samenstellen van de ideale seizoensselectie vooral naar verscheidenheid, zegt Kappelle. “Qua leeftijd, geslacht en diversiteit, maar ook vooral wat betreft muzikaal genre.” Behalve Douwe Bob, Laurence en Numidia, doen dit keer ook Meau, Melanie Jonk, Nick Schilder en operazanger Marco Bakker mee.

Bedoeling is van de zeven artiesten in sprinttempo een hechte groep te smeden, zegt Kappelle. “Die ontluikende vriendschap maakt het programma. Daarom laten we de artiesten ook niet langer hun manager of partner meenemen naar Spanje. Dan zaten die koppels bij het ontbijt toch weer bij elkaar, terwijl we juist dat schoolreisjesgevoel willen creëren. Dat lukt nu geweldig. Deelnemers zeiden dit seizoen vrienden voor het leven te zijn geworden. En dat na een trip van vier dagen!”

In die vier dagen worden in Sevilla dagelijks twee afleveringen opgenomen. Overdag wordt er gerepeteerd met de muzikanten van bandleider Marcel Fisser. Vanwege het sfeervolle licht wordt er alleen ’s avonds opgenomen. Vaak tot diep in de nacht.

Onder de Spaanse sterrenhemel reageren de artiesten vrijwel altijd lyrisch op elkaar. Worden er bij Beste Zangers werkelijk alleen topprestaties geleverd? Kapelle: “Er waren weleens artiesten die vooraf zeiden: ‘Denk maar niet dat ik ga toneelspelen. Als ik het niet mooi vind, zeg ik het gewoon.’ Maar uiteindelijk gebeurt dat simpelweg nooit. Als je ziet dat iemand moeite heeft gedaan om jouw liedje zo mooi mogelijk te zingen, kun je niet anders dan ontroerd raken.”

Beste Zangers. Zaterdag, 20.30 uur, NPO1.

Over de auteur: Stefan Raatgever is media- en muziekjournalist bij Het Parool. Hij schrijft over televisie, radio en streaming, maar ook over popconcerten, muziektrends en nieuwe albums. Ook is hij een van de recensenten van de rubriek Han Lips kijkt tv.