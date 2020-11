De grappen over de poes van Heleen van Royen hadden een langere baard dan Sinterklaas

Beeld Het Parool

Lips verkeerde dit weekend in sinterklaassferen. Eerst was er de intocht van de goedheiligman, waarbij de mensenmassa’s plaats hadden gemaakt voor een creatief defilé langs Paleis Soestdijk, de thuiswerkplek van Sint en zijn roetveeg­pieten. Een lange stoet kinderen, bekende Nederlanders en burgemeesters kwam voorbij met tekeningen en lokale lekkernijen.

“Eén hopje per dag, Sint-Nicolaas,” adviseerde de Haagse burgervader Jan van Zanen. Matthijs van Nieuwkerk was de ambtsketting van het fictieve plaatsje Zwalk omgehangen, Harry Slinger vertegenwoordigde Amsterdam met een bos tulpen en een lied en Jim Bakkum was uitgedost als Alkmaarse kaasdrager. “Een soort sinterklaas en Koningsdag tegelijk,” vatte presentatrice Dieuwertje Blok het feest pakkend samen.

Met De zak van Sinterklaas volgde later op NPO 1 een vervroegde pakjesavond, waarbij weer andere bekende Nederlanders elkaar eens flink te kakken zouden zetten met zelfgeschreven gedichten en kneuterige surprises. Ha, een roast, dacht Lips handenwrijvend. Helaas: het was alsof je was uitgenodigd op de pakjesavond van een niet al te hechte vriendengroep en als enige geen drankje had gekregen.

Martijn Koning werd afgemaakt vanwege zijn geflopte oudejaarsconference van een jaar geleden, acteur Rick Paul van Mulligen kreeg een gedicht vol flauwe homograppen en de megaschuld van Jörgen Raymann bleek een onuitputtelijke bron van inspiratie. De grappen over de poes van Heleen van Royen en de snor van Soundos El Ahmadi hadden een langere baard dan Sinterklaas. Voor de originaliteitsprijs was duidelijk niemand gegaan.

In Wie is de Mol?-stijl vertelden deelnemers tussendoor wie volgens hen hun gedicht had geschreven en tijdens een muzikaal intermezzo keken de deelnemers à la Beste zangers geëmotioneerd toe. Grappig bedacht, maar in de studio werd harder gelachen dan thuis op de bank.

Reageren? hanlips@parool.nl