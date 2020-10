De Giro bracht twee kibbelende commentatoren bij elkaar

Tao Geoghegan Hart, winnaar van de Giro. Beeld AP

Hij had er, zei Karsten Kroon, echt van genoten. Oké, zijn favoriet Wilco Kelderman greep net naast de eindzege, maar de drie weken Giro waren hem goed bevallen. Er was mooie koers geweest. En de wielerronde had in tijden van pandemie toch maar mooi de finish gehaald.

Lips hoopte dat het een aanloopje was voor een verdere liefdesverklaring aan de man die drie weken lang naast hem had gezeten in een krap studiootje in Hilversum. Niet eens echt naast hem trouwens, maar gescheiden door een dun, maar coronaproof wandje. Maar zijn co-commentator bij Eurosport, de Vlaming Jeroen Vanbelleghem, praatte alweer verder over de afsluitende tijdrit.

Lips had ook genoten. Van het duo en hun veranderde chemie. Kibbelden de twee bij eerdere wielerevenementen soms als twee echtelieden tijdens het haastig inpakken van de vakantiekoffers, inmiddels zijn deze tegenpolen op elkaar gesteld geraakt.

Vanbelleghem is de aangever. Een begin dertiger, met de stem van een jongen van zestien bij wie het enthousiasme over de wereld die hij mag becommentariëren soms met hem op de loop gaat. Kroon is de beschouwende oud-renner met eigen ervaring op het asfalt. Eentje met een voorliefde voor dieren langs de kant van de weg bovendien. Uit de laatste bergetappe: “Kijk, die geiten eens! Wat een prachtige dieren. En zit daar nou een hondje naast? Dat is toch mooi?”

Omdat Eurosport de 21 etappes vrijwel van begin tot einde uitzond, hadden de twee veel tijd vol te praten. Ze babbelden minuten over de taartjes die ze tijdens de lunch kregen geserveerd. (Vanbelleghem: “De mijne heeft een bodem van speculoos. Zo maakt mijn vrouw ze ook altijd.”)

Van Lips mocht het. Ook hij was blij dat er nu eens een sportevenement wél doorging.



