De gezellige date van de antivaxer en de Van Disseladept

Lips was een beetje afgeknapt op First Dates. Al die aftastende gesprekjes, de ene keer wat pijnlijker dan de andere keer, soms vrolijk en onderhoudend – maar het leidde allemaal tot weinig. Als je dan een stelletje zag waar muziek in leek te zitten, volgde bij de aftiteling weer een afknapper. ‘Ze hebben toch besloten nog even verder te kijken.’

Dan donderdagavond. Aardrijkskundedocent Jochem uit Delft, gescheiden vader met drie kinderen, werd gekoppeld aan Lara (45), inkoopster van handtassen uit Zaandam en gescheiden moeder met drie kinderen. Die overeenkomst leidde al tot grote hilariteit bij het indrinken aan de bar. Aan tafel ontdekten ze nog een overeenkomst: ze aten geen vlees en maar af en toe vis.

Lara’s studie alternatieve geneeskunde leek ook een prima gespreksonderwerp. Tot we bij de coronacrisis belandden en Jochem vertelde dat hij niet kan wachten tot hij gevaccineerd wordt.

Lara vond het onzin. “Als je gewoon gezond leeft heb je niks te vrezen.” Jochem had ook geen overgewicht, zijn lichaam zou het coronavirus op eigen houtje wel onschadelijk maken.

De antivaxer versus de Van Disselvolgeling – hier leken hun wegen zich te scheiden. In een ertussen geplakt gesprekje vertelde Jochem dat hij van tevoren had bedacht dat als hij tegenover zo iemand zou komen te zitten, hij er snel klaar mee zou zijn. Maar het liep anders. Ze lieten het meningsverschil voor wat het was en kletsten gezellig verder.

Aan het slot kreeg Jochem toestemming de rekening te betalen en zeiden ze elkaar graag nog eens te ontmoeten. Dat waren geen loze woorden. Nog diezelfde week was een strandwandeling gevolgd, waarna Jochem Lara’s vriendinnen had ontmoet. Ze hadden hem nog goedgekeurd ook.

Een lichtpuntje in de lockdownduisternis, bedacht Lips.

Reageren? hanlips@parool.nl.