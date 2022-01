De gevaarlijkste wegen van de wereld verdient een groter publiek

Henk Grol en Frank van der Lende samen in een auto: dikke pret. Beeld -

Het zijn soms wonderlijke combinaties die worden gevormd door de redactie van De gevaarlijkste wegen van de wereld, maar de keuze om radiodeejay Frank van der Lende en oud-topjudoka Henk Grol samen te laten afreizen naar Guatemala was helemaal raak. Lips genoot van begin tot einde van de twee en de reis die zij maakten.

Dikke pret hadden ze. Nergens ongemak te bespeuren. Het ene moment babbelend over onzinonderwerpen, onmiddellijk daarna een echt gesprek over leven en dood. Chemie is een wonderlijk iets: bij Van der Lende en Grol ging het allemaal vanzelf, met de weg als katalysator. Makkelijke mannen, allebei geen zeurpieten, dat helpt natuurlijk.

Moet gezegd: het format van het programma deugt, de voorwaarden zijn aanwezig. Aan twee BN’ers die in een terreinwagen in verre landen een dag of wat op elkaar aangewezen zijn, zal je je niet heel snel een buil vallen. Het is een beetje als moeilijke gesprekken voeren tijdens het wandelen: je hoeft elkaar niet de hele tijd aan te kijken, stiltes zijn niet erg. Tussen het manoeuvreren langs rotsblokken en aardverschuivingen door blijft er genoeg ruimte over voor regelmatig onderhoudende gesprekjes.

Terwijl het ook zomaar zou kunnen irriteren, die oeverloze dronebeelden van indrukwekkende landschappen en diepe afgronden, het serieuze moment als een local iets vertelt over een heftige geschiedenis. Niets daarvan dus bij de aflevering van zondagavond, het was allemaal even interessant. Bijvoorbeeld toen Van der Lende, waarvan Lips vindt dat die beschikt over een jaloersmakende authenticiteit, vertelde over de dood van zijn vader. Maar ook de passerende wetenswaardigheden over Guatemala waren zeer de moeite waard.

Toch hoort Lips in zijn omgeving zelden over De gevaarlijkste wegen ter wereld. Als het zo gaat als het zondagavond ging, verdient het programma best een groter publiek.

