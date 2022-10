De gespannen vriendschap van Etty Hillesum en Leonie Snatager in het Joods Museum

Etty Hillesum en Leonie Snatager in 1939. Beeld Collectie Joods Museum/fotograaf onbekend

Dat het Joods Museum een kleine expositie – Etty & Leonie – wijdt aan de vriendschap tussen Hillesum (1914-1943) en Leonie Snatager (1918-2013) is niet verwonderlijk. “Het is een belangrijk verhaal. Ze maakten een verschillende keuze toen het ging om al dan niet onderduiken. Hun gespannen vriendschap levert een dramatische tegenstelling op,” zegt conservator Ariane Zwiers van het museum.

De destijds 24-jarige Hillesum en 20-jarige Snatager raakten in 1938 met elkaar bevriend. Ze studeerden in Amsterdam en verkeerden in linkse kunstenaars- en studentenkringen. Elke zondag kwamen ze samen in café Reynders op het Leidseplein om te praten over politiek en literatuur.

Hoger roddelen

Hillesum woonde vanaf 1937 in een kamer bij weduwnaar Han Wegerif op de Gabriël Metsustraat 6. Leonie kwam daar vaak langs voor, zoals Etty het noemde, ‘hoger roddelen’. Op de expositie hangt een dubbelportret van de vriendinnen uit 1939 en een foto van Hillesums optrekje dat uitkijkt over het Museumplein en het Concertgebouw.

Hillesum was begin 1941 in therapie gegaan bij de handlezer Julius Spier, eveneens Joods, die haar met allerlei adviezen bijstond. Ze was zo onder de indruk van de man dat ze haar vriendin ook aanraadde hem te bezoeken. Etty kreeg uiteindelijk ook een relatie met Spier, wat uitgroeide tot een gespannen driehoeksverhouding van het drietal.

Op instigatie van Spier, die zijn therapie uitoefende door naast het handlezen te worstelen met de veelal kwetsbare vrouwen die bij hem voor therapie aanklopten, hielden de beide vrouwen een ‘therapiedagboek’ bij.

Priegelig handschrift

Hillesum begon vanaf maart 1941 aan haar dagboek en schreef aan het groene bureau van een huisgenoot. Op de expositie liggen enkele delen van haar in 1981 gepubliceerde wereldberoemde dagboek, waarin ze in priegelig handschrift optekende: ‘Andere meisjes hadden een visioen van een man met kinderen. En ik had altijd één bepaald visioen: een hand die schreef.’ Ook de relatie met Snatager komt erin uitgebreid aan de orde.

Naast Hillesums dagboek ligt het therapiedagboek van Snatager in de vitrine. Judith Koelemeijer, die de afgelopen jaren aan een onlangs verschenen biografie over Etty Hillesum werkte, had dit uit 284 vellen bestaande dagboek in 2016 ontdekt in de woning van de in 2013 gestorven Snatager. Leonies zoon Bernard had zijn ouderlijk huis in het Amerikaanse Greenbelt in de staat Maryland onberoerd gelaten. Naast het therapiedagboek vond ze ook haar correspondentie met Spier en Wegerif.

Gecompliceerde vriendschap

Beide dagboeken geven inzicht in hun soms gecompliceerde vriendschap. Ook komt daarin hun besluit om al dan niet onder te duiken aan de orde. Hillesum besloot zich onder invloed van haar therapeut Spier niet te verzetten tegen haar deportatie, maar haar lot te delen met haar volk. Ze sloeg alle dringende adviezen van vrienden om onder te duiken in de wind en ging voor de Joodse Raad als sociaal werker vrijwillig naar Westerbork om de gedeporteerde Joden emotioneel bij te staan en te ‘helpen’.

Snatager, die zich aanvankelijk bijna had laten meeslepen door Hillesum, nam een andere afslag: zij besloot met een vals persoonsbewijs onder te duiken.

Op de expositie liggen documenten die Koelemeijer voor haar biografie opdook, zoals de complete Ettybibliotheek met uitgaven van Etty’s dagboeken in alle talen, die zoon Bernard onder het bed van zijn moeder aantrof. Ook hangt er een foto uit 1937 van Hillesum met Wegerif en diens zoon in een zeilbootje op de Loosdrechtse Plassen, die ook als omslagfoto voor Koelemeijers boek is gebruikt. Pa Han, zoals Etty hem noemde, kijkt daarop naar de vrolijke Etty. Het tweetal zit dicht tegen elkaar aan en dat is niet zo verwonderlijk, want het tweetal kreeg ook een relatie met elkaar.

Fotoalbum van Spier

Verder ligt er het fotoalbum van Spier, met daarin tal van foto’s van zichzelf en de Joodse Raadkaarten van Hillesum en Snatager. Op de kaart van Snatager staat: ‘thans geh. m. Penney.’ Snatager had de oorlog overleefd en was in 1948 voor de Wereldbank in Washington gaan werken. Ze ontmoette er Walter Penney, een Amerikaanse wiskundige, met wie ze trouwde en drie kinderen kreeg.

Hillesum was daarentegen in september 1943 met haar familie – moeder, vader en broer Mischa, een begenadigd pianist – afgevoerd naar Auschwitz, waar zij werd vermoord.

Snatager, die lange tijd onder invloed van Hillesum stond, vertelde later in interviews: ‘Ik zou hier niet zitten als ik me niet van haar had losgemaakt.’ Een schuldgevoel dat zij zelf de oorlog had overleefd en Hillesum niet, had ze niet. Dat zou zinloos zijn geweest, schrijft Koelemeijer in de biografie. ‘Leonie was realistisch genoeg om te weten dat zij Etty niet had kunnen redden.’

Etty & Leonie, Kunstkabinet van het Joods Museum, t/m 9/4.