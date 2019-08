De fraaie ontknoping van Zomergasten had meer kijkers verdiend

Zomergasten, NPO2. Beeld VPRO

Ze was met afstand de onbekendste van de zes Zomergasten van dit jaar. Correspondente Nina Jurna bestrijkt vanuit Rio de Janeiro heel Zuid- en Midden-Amerika. Maar waarom werd uitgerekend deze verslaggeefster van NRC Handelsblad, en voorheen Het Parool, tussen namen als Ivo van Hove en John van den Heuvel uitgekozen? Het duurde lang voordat het Lips duidelijk werd.

Eerst vermoedde hij een soort goedmaakactie. Janine Abbring constateerde dat er in de Nederlandse media weinig aandacht is voor Jurna’s journalistieke terrein. Dat werd rap gecompenseerd met een college langs belang­rijke spelers uit de recente geschiedenis van het continent: Castro, Chávez, Pinochet en de huidige Braziliaanse president Bolsonaro. Schurken natuurlijk, maar dat wist Lips al. Jurna en Abbring voegden weinig toe aan de ­kennis van de doorsnee Journaalkijker of krantenlezer.

Spannend werd het pas laat, voor veel kijkers vermoedelijk te laat, toen Jurna vertelde over de zoektocht naar haar eigen wortels. Toen bleek hoezeer ze is verklonken met haar werk in Brazilië, waar ze bijvoorbeeld de strijd van inheemse indianen tegen het uitwissen van hun ­geschiedenis volgt. Jurna werd in Nederland geboren en ter adoptie afgestaan. Ze spoorde eerst haar moeder en ­later haar vader op. De ontdekking van haar Surinaams-Palestijnse afkomst gaf haar rust. Jurna vertelde er feitelijk, maar daardoor juist aangrijpend over. Weten waar je vandaan komt, is een grondrecht, constateerde ze.

De vraag bleef: waarom werd dit fraaie menselijke verhaal in pakweg het eerste kwartier van de uitzending niet even kort aangestipt? Gewoon om de kijker te zeggen: houd even vol, u wordt beloond. Aan de Zomergasten­redactie bleek zo’n televisie-abc’tje niet besteed. Zonde. De fraaie ontknoping had meer kijkers verdiend.

