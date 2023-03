De foto’s van Ernest Cole over de apartheid verdienen een kolossaal publiek

In Foam zijn de indrukwekkende foto’s te zien die Ernest Cole (1940-1990) tijdens de apartheid maakte om de wereld te laten zien wat de witte Zuid-Afrikaan de zwarte heeft aangedaan. Zijn camera verborg hij in een lunchzakje.

Bij de entree naar de Ernest Cole-expositie in Foam staat een bordje: ‘Deze tentoonstelling bevat historische beelden en teksten die als aanstootgevend kunnen worden ervaren’. De waarschuwing is niet voor niets; zijn foto’s van het leven van zwarte Zuid-Afrikanen onder apartheid zijn nog altijd zeer schokkend. En Ernest Cole is ook geen naam die direct een belletje doet rinkelen. Dat is onterecht; Cole heeft een kort maar zeer bewogen, moedig en inspirerend leven geleid. En zijn magnum opus House of Bondage (‘Huis van slavernij’) verdient een kolossaal publiek.

Ernest Levi Tsoloane Kole, zoals hij officieel heette, werd in 1940 geboren in Eersterust, een township bij Pretoria. Toen hij acht jaar was ontdekte hij fotografie. Volgens de Amerikaanse journalist Joseph Lelyveld zag Ernest een camera en wist hij direct dat hij er zelf ook een wilde hebben. Toen hij veertien was had hij er een – geleend van een buurman of gekregen van een priester, daarover bestaat zoals zoveel in zijn leven onduidelijkheid. Op straat maakte hij er voor bescheiden bedragen (portret)foto’s mee, die hij in zijn eigen donkere kamer afdrukte.

Schriftelijke cursus

Terwijl zijn fascinatie voor fotografie groeide, verloor hij door de invoering van de ‘Wet op Bantoe-onderwys’ zijn laatste restje vertrouwen in het onderwijssysteem. Cole ging van school en haalde zijn diploma via een Engelse correspondentiecursus. Hij vond een baantje als assistent van een Chinese studiofotograaf en werkte korte tijd bij het tijdschrift Zonk! (‘Celebrating Africa and its People’). In 1958 kon hij aan de slag bij Drum, een tijdschrift dat ondanks het apartheidsbeleid van de Nationalistische Partij een belangrijk platform werd voor een nieuwe generatie schrijvers en fotografen. Terwijl hij in de donkere kamer werkte, deed hij een schriftelijke cursus voor ‘het maken van professionele foto’s’ bij het New York Institute of Photography.

Een van zijn eerste klussen – Cole verving een verslaggever van Drum – was voor een bijlage over de Zuid-Afrikaanse mijnen, maar omdat het tijdschrift financieel deels afhankelijk was van de mijnen kon het stuk niet zo kritisch worden als hij wilde. Cole trok zijn conclusies; binnen een jaar verruilde hij Drum voor een baan als fotograaf bij The Bantu World, de grootste zwarte krant van Johannesburg.

Potloodtest

Een andere bepalende gebeurtenis vond plaats in 1960: Eersterust werd aangemerkt als ‘gekleurd’, ofwel voor gemengde rassen. Zijn ouderlijk huis werd gesloopt, de familie Kole werd gedwongen te verhuizen naar Mamelodi, aan de rand van Pretoria. In die tijd wist Ernest Kole zijn Afrikaanse achternaam te veranderen in Cole en slaagde hij erin zich te laten classificeren als ‘gekleurd’ in plaats van ‘zwart’. Hij doorstond onder meer de ‘potloodtest’, waarbij een potlood in zijn haar werd gestoken. Viel het eruit, dan werd de aanvrager geclassificeerd als ‘wit’ of ‘gekleurd’.

Door zijn nieuwe status kon Cole zich vrijer bewegen en een paspoort aanvragen waarmee hij het land had kunnen verlaten. Maar dat deed hij niet; hij bleef zijn leven wagen met het fotograferen van onderwerpen en plaatsen die strikt verboden waren. Hij keerde terug naar de mijnen om de onmenselijke werkomstandigheden van de zwarte mijnwerkers vast te leggen. Zijn camera verborg hij in een lunchzakje en hij maakte zichzelf ‘onzichtbaar’ onder de mijnwerkers.

Zwarte nanny’s

Geïnspireerd door het foto-essay Moscou vu par Henri Cartier-Bresson fotografeerde Cole in stampvolle treinen en op perrons, waar zwarte reizigers opgehokt stonden. Hij ging naar scholen zonder stoelen en bankjes, ziekenhuizen en witte wijken waar zwarte nanny’s voor de kinderen van hun rijke witte werkgever zorgden, waardoor ze hun eigen kinderen niet of nauwelijks konden zien.

Tekst gaat verder onder het beeld.

Cole fotografeerde onder meer zwarte nanny’s die voor de kinderen van hun rijke witte werkgever zorgden. Beeld Ernest Cole/Magnum Photos

De foto’s die hij gedurende acht jaar maakte, bundelde hij in 1967 in House of Bondage, het eerste wereldwijd uitgegeven antiapartheidsfotoboek. “Ik wist wat ik moest doen,” zei hij daar later over. “Ik zou een fotoboek maken om de wereld te laten zien wat de witte Zuid-Afrikaan de zwarte heeft aangedaan.”

Cole wist ook direct wat de gevolgen zouden zijn. “Ik wist dat als een informant erachter zou komen wat ik aan het doen was, ik zou worden aangegeven en in de gevangenis zou belanden. Ik wist dat ik vermoord kon worden, alleen maar omdat ik materiaal voor zo’n boek had verzameld en dat ik, als ik klaar was, het land zou moeten verlaten om het boek te laten publiceren. En ik wist dat als het boek eenmaal was gepubliceerd, ik nooit meer naar huis zou kunnen.”

Verbannen

Dat klopte. ‘Het boek is bedoeld om haat te zaaien tegen de Republiek Zuid-Afrika. Uit krantenberichten die ons uit het buitenland bereiken, blijkt duidelijk dat zelfs de zelfverklaarde communisten niet zoveel succes hebben met agitaties tegen ons als Cole nu heeft bereikt,’ werd opgetekend in een dossier van het Ministerie van Justitie. Cole, die onder het mom van een bedevaart naar Lourdes het land had verlaten, werd voor altijd verbannen door de Zuid-Afrikaanse staat.

Cole woonde in Zweden en de VS, waar hij beurzen kreeg van de Ford Foundation en Time Life, maar het al snel bergafwaarts met hem ging omdat hij aan den lijve ondervond dat apartheid onder andere namen vele vormen kende. In 1990 overleed hij op 49-jarige leeftijd aan alvleesklierkanker, na een aantal jaar op straat te hebben geleefd in New York. Lange tijd leek het erop dat de foto’s uit zijn Amerikaanse periode verloren waren gegaan, maar in 2017 doken 60 duizend negatieven op in een kluis van een Zweedse bank – nog een raadsel in het leven van Cole.

In de heruitgave van House of Bondage schrijft de Zuid-Afrikaanse auteur Mongane Wally Serote: ‘Als degenen die de foto’s van Ernest Cole zagen toen ze in 1967 werden gepubliceerd, verstijfden van ongeloof, en geschokt en verontwaardigd waren dat mensen ooit zo moesten leven, dan zouden ze nu, 55 jaar later, nog meer geschokt moeten zijn en totale afschuw moeten voelen over het feit dat het leven van de meerderheid van de zwarte mensen in Zuid-Afrika nog steeds hetzelfde is.’

House of Bondage van Ernest Cole: t/m 14 juni in Foam, Keizersgracht 609.