De finale van Penoza is bij vlagen bloedstollend

In het finale deel van misdaadepos Penoza staat maffiabaas Carmen van Walraven op uit de dood. Niet tot ieders genoegen.

Filmschurken hebben naast hun voorliefde voor wapens en geld nog een opvallende gedeelde eigenschap: ze zijn niet dood te krijgen. Ze overleven moordaanslagen alsof het struikelpartijen op het tuinpad zijn. Zelfs wanneer de concurrentie of de politie denkt dat ze veilig onder de ­zoden liggen, krabbelen ze weer op.

In de filmversie van hitserie Penoza presteert maffiabaas Carmen van Walraven hetzelfde. Daar stort ze in de laatste aflevering van de vijfde tv-reeks van Penoza met twee schotwonden over de reling van een mammoettanker. Haar jongste zoon Boris met de familiebewaker ­Luther blijven op de kade verbijsterd achter. Carmens ­lichaam wordt niet gevonden.

Althans niet door de autoriteiten. Hoe wordt niet opgehelderd, maar de cocaïnekoningin woont twee jaar in de Canadese sneeuw. Van haar schotwonden heeft ze geen last. Ze werkt als serveerster in een wegrestaurant. ­Niemand behalve haar moeder Fiep (een heerlijke rol van ­Olga Zuiderhoek) weet van haar wederopstanding. Ook haar drie kinderen leven in Amsterdam hun eigen ­leven. Als wees.

Met de moord op hun vader Frans begon bijna tien jaar geleden het Penoza-imperium. Carmen leefde tot dan toe comfortabel van de opbrengsten van de zaken van haar man. In plaats van haar verhaal aan de politie te doen, koos de weduwe toen een moeilijker alternatief: ze werkte zichzelf naar de top van de misdaad. Gewiekster, meedogenlozer én succesvoller dan haar man.

Uitgeleverd

Dat idee bleek het fundament onder een van Nederlands grootste televisiesuccessen. Doorgaans een miljoen kijkers per aflevering, twee Televizierringnominaties en uiteindelijk de verkoop aan vele internationale zenders. In onder meer de VS en Rusland loopt de serie al als remake. Het principe is hetzelfde, alleen het criminele product verschilt. Zat de echtgenoot van Carmen aanvankelijk in de softdrugs, in Polen gaat de strijd om illegale alcohol, in Rusland om wapens.

Overal loopt echter dezelfde rode draad door de afleveringen: Carmens permanente angst dat haar kinderen iets overkomt. Als moeder is ze immers kwetsbaar ­tegenover haar mannelijke collega’s, die het door de jaren heen veelal zonder noemenswaardig gezinsleven leken te stellen. Juist die omissie wordt in de filmversie recht­gezet.

Maar eerst zien we hoe Carmen zelfs tussen de ­besneeuwde bergtoppen in Canada in de problemen raakt. Ze belandt in een geweldsincident, vermoordt ­opnieuw iemand en wordt uitgeleverd aan Nederland.

Niet alleen haar familie is verrast, ook haar voormalige vijanden worden wakker gekust. Vanuit Mexico – Carmens jongste zoon Boris (Stijn Taverne) legde ooit een kartelleider om – moet nog een rekening worden vereffend.

Penoza: The Final Chapter Regie Diederik van Rooijen

Met Monic Hendrickx, Stijn Taverne, Sigrid ten Napel, Niels Gomperts, Olga Zuiderhoek, Hajo Bruins, Raymond Thiry

Te zien in Ketelhuis, Cinema Amstelveen, Arena, City, De Munt, Tuschinski

Op zich een goed uitgangspunt voor een vervolg van een serie die rond leek. Vooral het Nederlandse deel werkt goed. Prachtig is een nachtelijk scène in het Olympisch Stadion, dat dient als decor van de eerste ontmoeting tussen Carmen en haar familie. Ze worstelen met liefde en verwijt en hun levens zijn voor altijd belast door het pad dat hun ouders kozen. In het volledig uitwerken van die familietragiek had ook een mooi verhaal gelegen, maar Carmens kinderen moeten het in The Final Chapter doen met slechts een paar regeltjes tekst. De finale van Penoza leunt vooral op actie.

Een mysterieuze gangster dwingt Carmen met grof ­geweld tot het uitvoeren van enkele bloederige opdrachten. Dat dit via de intimidatie van haar advocaat (Maarten Heijmans) gebeurt, maakt Penoza pijnlijk actueel.

Toch levert deze Mexicaanse invloed uiteindelijk enkele nogal geforceerde plottwisten op. Ook het opduiken van een andere geest uit het verleden, de doorgedraaide vastgoedmagnaat Jack van Zon (Peter Blok), lijkt slechts in het scenario opgenomen vanwege de spectaculaire ­bevrijdingsscène in de Haarlemse koepelgevangenis.

Als de film zich daarna naar Mexico verplaatst voor de werkelijke afrekening, krijgt hij zelfs karikaturale trekken. Hoewel de slotscène dan weer wondermooi is, verliest The Final Chapter in de aanloop daarna toe een flink deel van zijn momentum.

Blijft over een bij vlagen bloedstollende thriller die de belangrijkste attractie van vijf seizoenen Penoza nog een keer uitspeelt: Monic Hendrickx als Carmen. Ze verzamelde door de jaren heen een ontstellend cv aan gruwelijke liquidaties. Toch lukt het haar opnieuw om achter de kille gangster ook de liefhebbende moeder te laten doorschemeren. Alleen al vanwege haar strijd met haar eigen ­levensloop is The Final Chapter het bekijken waard.