De finale van Big Brother was een déjà vu, net als de rest van het seizoen

Big Brother, finale 2021.

Na honderd dagen kwam er gisteravond een einde aan het zevende seizoen van Big Brother. Geraldine Kemper stond met haar Vlaamse cohost bij de voordeur van het huis om de winnaar bekend te maken, in gezelschap van oud-bewoners en een handvol familie. Maar eerst moesten de kijkers nog telefonisch stemmen op hun favoriet.

De drie overgebleven bewoners zaten in afwachting van de uitslag opgedoft op de bank – Nick, Jill en Liese. Lips had geen favoriet. Te weinig gekeken.

Geraldine Kemper had van tevoren beloofd dat het een legendarisch seizoen zou worden. De cohost beweerde dat we zoiets nog nóóit hadden gezien. Maar dat is nu net Lips’ probleem. Hij heeft zoiets al wel eerder gezien. Twintig jaar geleden. Het is een beetje als bij een wereldberoemde band: ook al staan ze voor de tiende keer op Lowlands, je denkt vooral terug aan de allereerste keer dat je ze zag, in de bovenzaal van Paradiso.

Er waren compilaties van de hoogtepunten van de afgelopen honderd dagen. Verdeeld over vijf thema’s: tranen, verveling, douchen, lachen en dansen. Lips kon er weinig echte hoogtepunten in ontdekken, ‘Terror Theo’ leek helemaal vergeten. De presentatoren focusten daarom vooral op Jill en oud-bewoner Thomas. Die hadden een avond gezoend in bed. Niet onder het dekbed, zoals Bart en Sabine in 1999, maar open en bloot.

Toen Jill als winnares het huis uit kwam en een cheque van 70.000 euro in handen gedrukt kreeg, rende ze direct op Thomas af. De camera’s zoomden in voor een zoen, maar die kreeg hij niet. Na een snelle hug zei ze ‘nu even naar mijn moeder’ en ze ging er direct vandoor. Weer geen hoogtepunt.

