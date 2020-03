De fijnste series om binnenshuis te bingen

Kandidaat Lauren in Love is Blind. Beeld Netflix

The Plot Against America (Ziggo)

Het zesdelige The Plot Against America is een serie naar het gelijknamige dystopische meesterwerk van Philip Roth, over een alternatieve geschiedenis van de Verenigde Staten ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig is de serie veel meer dan een politiek pamflet; het is vooral een fraai in beeld gebrachte en sterk geacteerde serie over gewone mensen die mee moeten deinen op de golven van de geschiedenis.

Better Call Saul, seizoen 5 (Netflix)

Bij elk nieuw seizoen van de Breaking Bad-spin-off Better Call Saul belooft Vince Gilligan, uit wiens koker beide series komen, dat de series steeds dichter bij elkaar komen. Better Call Saul is immers een prequel die het leven van advocaat Jimmy McGill (de geweldige Bob Odenkirk) toont voordat hij het gluiperige alter ego Saul Goodman werd, de schreeuwerige advocaat van kwade zaken die we kennen uit Breaking Bad (2008-2013).

Voor de start van seizoen vijf van Better Call Saul kondigde Gilligan aan dat seizoen zes het laatste wordt, dus de kloof met Breaking Bad wordt in seizoen vijf nog niet gedicht. Wel komen de personages inderdaad steeds dichter bij hun Breaking Bad-versies. De grote vraag is natuurlijk: zal Walter White ooit opduiken?

Love is Blind (Netflix)

In deze nieuwe Netflixserie wordt getrouwd met een semi-onbekende. De deelnemers krijgen eerst tien dagen de kans om te kijken of er een vonk overslaat: ze gaan op date in een soort moderne biechthokjes, waar ze kletsen over van alles en nog wat. De liefdesbetuigingen die in no-time over en weer gaan zijn ronduit bizar, en heerlijk on-Nederlands (“Ik wil de rest van mijn leven met je delen!” – “Ik laat je nooit in de steek!”).

Binnen een paar dagen zijn sommige deelnemers ervan overtuigd dat de stem aan de overkant de liefde van hun leven is en vragen ze elkaar ten huwelijk. Pas daarna mogen ze elkaar zien. Daarna begint deel twee van dit maffe dateprogramma: voordat het huwelijk wordt voltrokken gaan de setjes eerst een maand samenwonen in hun thuisstad, inclusief familiebezoekjes. Met het toenemen van de dagelijkse beslommeringen gedragen de stelletjes zich ineens een stuk minder klef. Love is Blind is verschrikkelijk verslavend, omdat het heel langzaam (tien afleveringen van een uur!) toewerkt naar dé vraag: geven ze elkaar straks écht het jawoord?

Oogappels, (BNNVara, NPO)

Tv-recensent Han Lips was onlangs nog lyrisch over Oogappels, waarvan het tweede seizoen net is begonnen. ‘Het idee van Oogappels is simpel: we volgen vier gezinnen met pubers in huis. En ja, die pubers zijn soms vreselijk irritant.’

Lips stoorde zich het fijnst aan het personage Merel, gespeeld door Malou Gorter. ‘Haar gezicht staat voortdurend op standje ik-erger-me-dood, luisteren naar haar huisgenoten doet ze liefst nooit. (...) Als er een prijs zou zijn voor de actrice die de kijker het beste het bloed onder de nagels vandaan speelt: dit jaar gaat ie naar Malou Gorter.’

After Life (Netflix)

Scriptschrijver Ricky Gervais regisseerde zichzelf in deze zwarte komedie over een suïcidale weduwnaar, de lokale journalist Tony. Hij doet geen moeite meer om aardig te zijn, want de hel, dat zijn de anderen. Dat Tony daar in de laatste aflevering op terug moet komen, bezorgt zelfs de grootste cynicus een brok in de keel.

The Crown seizoen 3 (Netflix)

Ook het derde seizoen van The Crown blinkt uit in intieme kamergesprekken en grandioze dialogen. Olivia Colman ontroert als Queen Elizabeth II met hangende mondhoeken, Helena Bonham Carter steelt de show als de losbandige prinses Margaret.

Sekszusjes TV (VPRO, Youtube)

Even iets heel anders: Sekszusjes TV, van de gezusters Krista en Marcelle Arriëns. Vorig jaar maakten ze al furore met hun zelfgekleide vulva’s en eerlijke verhalen over porno en standjes, in het nieuwe seizoen gaan ze net een stapje verder. “Over masturbatie praten vond ik echt heel kut.”

Undercover (Netflix)

Undercover is gesitueerd in het grensgebied van België en Nederland, in het pittoreske Limburg, ‘het Colombia van de xtc’ aldus een voice-over met Belgisch-Limburgse tongval in de proloog. Goed voor 500 miljoen pillen per jaar, met een straatwaarde van 2 miljard euro. Eén van die xtc-producenten is Ferry Bouman, door Frank Lammers gespeeld met een flinke buik en een al even vet kapsel.

De opnames van Undercover waren al begonnen toen Netflix aanhaakte en het budget werd opgeschroefd. Het stelde de makers in staat om nog fraaiere opnames te maken, zonder de lekker kneuterige couleur locale van een camping – compleet met scootmobiel, glasbak en tuinkabouters – uit het oog te verliezen. De serie zelf is echter allesbehalve kneuterig, mede dankzij de ijzersterke rolbezetting.