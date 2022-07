De fietsende Fruittella’s van de bezorgeconomie

Bram woont bij zijn moeder thuis, waar ze aan huis een pakketpunt hebben. Daar verdient hij ongeveer een euro per uur mee. Beeld HUMAN

Lips is nog een beetje van de oude stempel: pakketjes laat hij wel thuis bezorgen, maar flitsbezorgers en andere maaltijdbezorgers met die gekleurde dozen op hun rug, de ‘fietsende Fruittella’s’ zoals cabaretier Ronald Goedemondt ze geestig noemde, vindt hij eerder een plaag dan een verrijking voor de stad.

Desondanks was hij benieuwd naar de zesdelige Human-serie Bezorgd, die ‘de mensen achter onze bestelling een gezicht geeft.’

Eén van die gezichten was van Bram, die nog bij zijn moeder thuis woont in Uitgeest waar ze aan huis een pakketpunt hebben. Dat levert hen gemiddeld 25 cent per pakketje op. Ze rekenden voor de camera uit wat ze die maand hadden verdiend: wel 211 euro, een wereldbedrag grapte Brams moeder: “Daar ga je toch van uit je panty!”

Bram voegde zuinigjes toe dat dit omgerekend iets meer dan 1 euro per uur was. Van dat bedrag kon hij voorlopig niet op zichzelf gaan wonen.

Veel positiever was Mandeep, een uit India afkomstige student die maaltijden bezorgt voor Deliveroo en Uber Eats. Zo’n fietsende Fruittella dus, met zijn felgekleurde maaltijdbox. Maar Mandeep heeft ook een master business administration én een master supply chain. Hij kon de markt dus goed analyseren: “Regen is goed, want dan bestellen mensen meer.”

Hij fietste dwars door Amsterdam met een bestelling, onderwijl een mantra mompelend: “Kom op Mandeep, sneller!” Helaas kreeg hij een lekke band en dus kon hij naar inkomsten fluiten: er ging een andere bezorger met zijn bestelling aan de haal terwijl Mandeep naar de fietsenmaker moest. Zelfs toen bleef hij positief, hoewel zijn kosten zijn inkomsten die dag dreigden te overstijgen.

Lips nam zich voor om Mandeep een flinke fooi te geven als hij toch een keer een maaltijd liet bezorgen.

